Provincial sub 17: Gimnasia quedó afuera por el gol de visitante

En el adelantado por las semifinales del Torneo Provincial Sub 17 que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol, San Lorenzo de Villa Adela, logró un empate por la mínima en el partido de vueklta disputado éste miércoles en el Núñez frente a Gimnasia y se metió en la final.



Recordemos que en Concordia habían igualado 0 a 0 y el gol de visitante le permitió estar en la definición del torneo.

Ahora los Santos esperan rival que saldría del cruce entre ADEV de Villaguay y Neuquén de Paraná. En la ida fue triunfo por la mínima para el “linyera”.

El domingo 2 de enero se conocerán los finalistas de las categorías Sub13, Sub 15 y Sub 17.

Sub 13: Domingo 21:00; Cancha de Santa Rosa; Santa Rosa (San José)(0) Vs Ferro (Chajarí)(1). Cancha Parque 17:00, ADEV (Villaguay)(1) Vs Soc. Sportiva (Gualeguay)(5).

Sub 15: Domingo 17:30, Cancha de Central Entrerriano, Central Entrerriano (Gchú)(1) Vs Estudiantes (Concordia) (0). Domingo 18:20: Cancha de Barrio Sud. Barrio Sud (Villaguay)(1) Vs Asoc. River (Paraná)(1).

Sub 17: Domingo 18:20. Cancha Parque. ADEV (Villaguay)(1) Vs Neuquen (Paraná)(0)