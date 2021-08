PSG proyecta un plan para poder contratar a Messi

Lionel Messi se fue del Barcelona y no se sabe en qué club continuará su carrera. Paris Saint-German inició una operación salida para poder incluir al astro argentino en su equipo. En total serían 10 los jugadores que se irían, y se pausó el fichaje de Pogba.



Messi ya habría recibido una llamada de la dirigencia del PSG.

Pese a que hayan varios equipos dando vuelta, PSG parece sonar más fuerte que el resto. Es por esto, que el club parisino comenzó con una operación salida para poder contratar al astro argentino.

Acorde a la información otorgada por el diario The Athletic, Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain recibió una importante llamada para que comience a pensar en el equipo con Lionel en él. No obstante, la situación no es fácil para el conjunto francés debido a que deberá apegarse al fair play financiero.

Es por eso, que desde la dirigencia planean deshacerse de diez contratos para poder hacerse de lugar y tener al 10 en su plantilla. Los jugadores que parecerían tener salida serían Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye y Rafinha. Además, Mauro Icardi y Ander Herrera también están en carpeta para salir del club, pese al deseo de ambos por quedarse.

A su vez, la posible llegada de Messi pondría en stand by el pase de Pogba, ya que PSG dejaría de negociar esta temporada y lo volvería a hacer en el verano, momento en el que francés sería jugador libre.

No obstante, hay un un factor decisivo en la negociación: el tiempo. Si bien la Ligue 1 tiene el cierre del mercado de pases el 20 de septiembre, el resto de las ligas de mayor poder (Inglaterra, España, Alemania e Italia) lo harán el 31 de agosto.