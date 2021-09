PSG vs Manchester City lo más destacado del martes de Champions

Desde este martes se llevará a cabo la segunda fecha de la UEFA Champions League 2021/2022. En el Parque de los Príncipes se enfrentarán PSG y Manchester City en uno de los duelos mas destacados de la jornada.



El conjunto de Leo Messi se prepara para su segundo encuentro por el Grupo A de la Champions League y el entrenador Mauricio Pochettino no confirmó la presencia del astro argentino.

El lunes, en conferencia de prensa, el técnico santafesino fue consultado sobre la inclusión del Diez entre los titulares y, al respecto, afirmó: “Nunca confirmo antes de los partidos el equipo. Así que esperaremos hasta mañana para confirmar el once. Messi está igual que Marco (Verratti), avanza bien, evoluciona, creo que estará en el equipo, pero no sé todavía los que van a comenzar”.

Por lo tanto, habrá que ver cómo sigue La Pulga y qué determinación toma el ex-DT del Tottenham Hotspur para conocer si Messi tendrá su segunda presentación en este certamen con el conjunto parisino tras el debut frente a Brujas.

Programa Martes 28 de septiembre: 13:45 Shakhtar vs. Inter y Ajax vs. Besiktas, desde las 16 PSG vs. Manchester City, Leipzig vs. Brujas, Porto vs. Liverpool, Milan vs. Atlético Madrid, Borussia Dortmund vs. Benfica y Real Madrid vs. Sheriff.