Quiénes tendrán feriados en septiembre y cuándo habrá otro fin de semana largo

El mes venidero no tiene feriados nacionales. No obstante algunos sectores contarán con jornadas que serán no laborables. Quiénes tendrán feriados en septiembre y cuándo será el venidero fin de semana extra largo.

Mañana comienza septiembre, un mes no tiene feriados nacionales, aunque algunos gozarán de dos jornadas no laborables en Entre Ríos. Y también hay otras situaciones particulares. No obstante, para el próximo fin de semana extendido, que en ese caso será extra largo, de cuatro días habrá que esperar hasta octubre.

En el caso del sector docente y los alumnos, no tendrán clases el 21, por celebrarse el Día del Estudiante. Usualmente, tampoco tienen clases el 11, Día del Maestro, pero este año cae domingo.

Por su parte, el lunes 26 de septiembre, es el Día del Empleado de Comercio. Por ese motivo y según lo dispone la Ley 26.541, ésa será una jornada de descanso para todos los trabajadores mercantiles, “asimilándose dicho día a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Mientras tanto, el sector escolar y los organismos oficiales, tampoco desarrollarán actividades el 29 de septiembre, por San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos. Esta fecha es opcional para el sector privado.

Asimismo, la comunidad judía cuenta con dos días no laborales debido a la celebración de Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío. Dicho evento religioso tendría lugar a fines del próximo mes, específicamente el lunes 26 y martes 27.

Este año, el Rosh Hashaná tendrá su comienzo durante la tarde del domingo 25, cuando aparece en el cielo la primera estrella, y se extenderá hasta el martes de esa misma semana. Durante esos días, la comunidad judía se junta para rezar, agradecer y dar comienzo a un período de reflexión y arrepentimiento por los pecados del año que finaliza. Este mismo cuenta con determinados ritos y comidas tradicionales.

Rosh Hashaná, que quiere decir en hebreo “cabeza del año”, es comúnmente celebrado durante el primer y segundo día de Tishrei, el cual corresponde al séptimo mes del calendario hebreo. El Año Nuevo Judío junto con Yom Kippur (Día del Perdón), forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim (Días Terribles), por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año.

Los feriados que quedan en Argentina

-Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos

-Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el lunes 10 de octubre

-Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

-Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

-Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos

-Domingo 25 de diciembre: Navidad

Feriados puente o con fines turísticos

En cuanto a los feriados con fines turísticos, el decreto estableció como fechas el 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre.