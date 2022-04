Racing empató con Newell’s y entró a la próxima fase

Racing empató 0-0 ante Newell’s por la fecha 12 de la Zona A en la Copa Liga Profesional 2022. La Academia y La Lepra se midieron en el Estadio Presidente Perón con el arbitraje de Patricio Loustau y con este resultado, los de Fernando Gago mantienen la punta, con 28 puntos, y sellaron la clasificación a la siguiente instancia, mientras que los rosarinos quedaron en la segunda plaza, con 23 unidades.



El primer tiempo fue blanco y celeste. El conjunto de Fernando Gago dominó la posesión de la número cinco y por ende las acciones de juego. Los locales contaron con las chances de gol más claras, pero la eficacia no estuvo de su lado en la primera mitad, mientras que el equipo rosarino buscó -con éxito- interrumpir el juego interno de la Academia, obligándolo a reiterarse en centros y envíos cruzados que, habitualmente, no encontraban receptor.

El complemento comenzó con la misma tónica, pero con la Lepra más adelante en la cancha, lo que provocó que cuente con oportunidades más claras para convertir, pero se topó con un Chila Gómez que parecía impasable.

Con el correr de los minutos y los cambios que saltaron al campo de juego, los dueños de casa volvieron a llevar el encuentro al terreno que más les favorece, pero en los últimos metros no contaron con la precisión para adelantarse en el marcador, dejaron espacios atrás, pero los de Javier Sanguinetti tampoco fueron efectivos en la zona de fuego.