Racing le ganó aTalleres y sigue escalando en la Copa Liga Profesional 2022

Con un gol de Gabriel Hauche, la Academia venció por 1-0 al conjunto cordobés por la fecha 5 de la Zona A en la Copa LPF 2022. Con este resultado los de Fernando Gago quedan en la cuarta posición con 9 puntos logrados, mientras que los de Guillermo Hoyos caen al 13° lugar con tan sólo 2 puntos.

El primer tiempo tuvo de todo. El dueño de casa fue más, logró desplegar su fútbol ante un conjunto cordobés muy apático y que nunca logró hacer pie en la primera mitad. Al minuto 12, la primera emoción del encuentro apareció: Gabriel Hauche definió de forma muy precisa, tras una excelsa asistencia de primera de Lolo Miranda que lo situó mano a mano ante Guido Herrera. El Demonio no perdonó.

No obstante, unos minutos más tarde, la Academia recibirá una mala noticia. Al minuto 22, Edwin Cardona tuvo que salir lesionado del campo de juego de forma prematura y en su lugar ingresó Tomás Chancalay. Posteriormente, los de Guillermo Hoyos se quedaron con uno menos, ya que Enzo Díaz vio la segunda amarilla al minuto 32 de juego y fue expulsado por Mauro Vigliano.

Ya en el complemento, los cordobeses mostraron una mejor versión, pero no lograron inquietar de manera concreta a Gastón Gómez. Asimismo, en la segunda mitad las polémicas no pararon de brotar: Primero, Enzo Copetti cayó dentro del área rival tras ser sujetado, pero Vigliano no pitó la pena máxima. Luego, minutos más tarde, a los 14, el juez e línea le anuló un gol a Tomás Chancalay por presunto offside, pero el delantero estaba habilitado. Ya en la última jugada del encuentro, Talleres tuvo el empate desde los pies de Héctor Fértoli, pero Gómez agigantó su figura y la despejó al córner.