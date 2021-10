Racing sufrió pero le ganó a Patronato en Paraná

Racing sufrió mucho en Paraná pero se quedó con el triunfo por 2-1 sobre Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol 2021. Con goles de Lisandro López y Enzo Copetti, La Academia cortó una racha de ocho encuentros sin victorias. Empató transitoriamente Fabio Vázquez para el Patrón.

Los de Iván Delfino fueron más y merecieron mejor suerte. En apenas 15 segundos, Matías Pardo desbordó por izquierda y remató cruzado, Gastón Gómez la tocó y la pelota dio en el palo. Minutos más tarde, tras un córner desde el sector izquierdo, el travesaño volvió a negarle el gol al elenco local. Los de Claudio Úbeda no daban respuestas y, para colmo, Nicolás Lamolina cobró un penal en favor de Patronato, que el Chila Gómez, la gran figura, le detuvo a Junior Arias.

En el inicio del complemento, tras un gran pase de Copetti a Tomás Chancalay, que la metió al medio, Licha López definió ante la salida de Matías Ibáñez y abrió el marcador para la visita. Sobre los 21 minutos, luego de una buena jugada de izquierda hacia adentro, Fabio Vázquez remató de media distancia y la puso contra un palo, imposible para Gómez. Cuando parecía que todo terminaba igualado, a los 35 minutos, una carambola en el área terminó con Copetti empujando la pelota de cabeza estableciendo el 2-1 en favor de La Academia.

Fue final con triunfo para Racing, que cortó una racha de ocho encuentros sin victorias y llegó a 22 puntos en la tabla de la Liga Profesional. Por su parte, Patronato no levanta cabeza, no gana hace nueve encuentros y quedó con 15 puntos, cerca de los últimos puestos.