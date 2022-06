Rally Argentino: Cancio ganó la General, Bonnin fue 3ro enla RCMR

Alejandro Cancio – Diego Cagnotti ganaron el Poncho en la edición 2022 de una carrera que ya es un clásico en el calendario del Rally Argentino DIRECTV. Cancio ganó la competencia catamarqueña por segundo año consecutivo. Esta vez con Diego Cagnotti como navegante. El binomio de Leo Bonnin y Matute Baucero llegaron 3eros en la Clase RCMR y se subieron al podio.

La fecha que marcó un récord, con la participación de 12 máquinas de la clase RC2, autos de última generación mundial, que no paran de desembarcar en el certamen, también tuvo un emocionante desenlace en dicha divisional. Marcos Ligato – Ruben García dominaron la etapa del sábado y mantenían la diferencia en el comienzo del domingo, pero sobre el final de la primera mitad de esa última jornada, la rotura del neumático trasero izquierdo del Citroen C3 R5 los hizo perder algo de tiempo y allí Alejandro Cancio – Diego Cagnotti, que se mantuvieron siempre muy cerca de la dupla del Tango Rally, aprovecharon y tomaron el liderazgo, para no dejarlo más y lograr el segundo triunfo consecutivo tanto en la temporada 2022, como en la competencia catamarqueña.

Una victoria que significa mucho para el neuquino, porque lo hizo con un Skoda Fabia nuevo, que había entrado pocos días antes de la carrera al país, también porque logra seguir con la racha ganadora que había comenzado en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios y también porque se consolida con su equipo propio, el PS Sports que no para de expandirse y en esta carrera contó con tres Skoda dentro de su estructura.

El local Augusto D’Agostini, navegado por Juan Pablo Carrera, también con un auto de la marca checa, quedaron terceros, logrando su tercer podio en cuatro carreras con este vehículo. Los cinco primeros lugares los completaron; Miguel Baldoni – Gustavo Franchello (Skoda Fabia) y Martín Scuncio – José Díaz (Hyundai i20).

Bonnin y Baucero se subieron en el 3er lugar de la RC MR.



Primer festejo en el escalón más alto en la RC MR para Gastón Pasten – Matias Ramos consolidaron su gran momento y se quedaron con la victoria en la RC MR. A pesar de haber llegado como punteros en el certamen, todavía no habían ganado en el año y que mejor que en la mitad de temporada, lograr el ansiado triunfo.

Federico Villagra – Virginia Klus lograron la segunda ubicación, protagonizando un gran último rulo, que les permitió desplazar de la posición de primer escolta a Leandro Bonnin – Martín Baucero, finalmente terceros.

Halpern dio la sorpresa en la Copa Pirelli, el piloto mendocino con varias participaciones en el Rally Dakar, eligió un Renault Clio del GP Motorsport para hacer su incorporación triunfal en la categoría, ganando la Copa Pirelli dentro de la RC MR, navegado por el experimentado “Micky” Recalt.

En la segunda colocación finalizaron Hernán Kim – Marcos Bazán y terceros Diego Miceli – Sergio Daparte, ambos binomios sobre VW Polo MRT. Los tres que formaron parte del podio, encabezaron la clasificación en algún momento de la competencia.

Juan Cruz Nazareno – Nelson Tomada se sumaron a último momento y se dieron el gusto de festejar de locales al triunfar en la RC2N, superando algunos inconvenientes que tuvieron en el comienzo de la cita norteña.

Victorio Ballay – Andrés D´Elia se impusieron en la RC3 Copa Elaion por primera vez en la temporada, cortando una racha de tres triunfos consecutivos de Nicolás De La Vega, que debió abandonar el sábado por la rotura de un palier. Los campeones 2021 de esta divisional disfrutaron de un holgado triunfo, aventajando por casi un minuto y medio a Ricardo Daparte – Emanuel Rozados y cuatro minutos sobre Juan Soria – Alan Porcel.

Torras ganó y es el nuevo líder de la RC5

Manuel Torrás – Juan Salgado Nash, obtuvieron la copa mayor en la RC5, luego de una muy peleada competencia con Juan Paisa – Santiago Ochoa. La diferencia final fue de 7s3, pero no se dieron respiro durante las once Pruebas Especiales. Torrás, que ya había triunfado en el Rally Argentina, es ahora quien manda en el certamen. Damián Ibarra – Santiago Céspedes, completaron el trio de la premiación.

Daparte en la Senior

En la Copa destinada a pilotos mayores de 55 años, Ricardo Daparte – Emanuel Rozados volvieron al triunfo. Los locales Walter D´Agostini – Mauricio Obrador, quedaron segundos y en el tercer lugar finalizaron Juan Soria – Alan Porcel.