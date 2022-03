Rally Argentino: Ligato y García volaron por los caminos riojanos

En una carrera con todos los condimentos que debe tener un rally, La Rioja volvió al calendario del Rally Argentino Directv y como no podía ser de otra manera, fue un éxito.

El público colmó los caminos durante las tres jornadas de actividades y ni las inclemencias del tiempo fueron obstáculo para que el apasionado fanático norteño se llegara a los caminos, en ocasiones la noche anterior, a disfrutar del espectáculo que entregaron los protagonistas.

Marcos Ligato – Rubén García (Citroen C3 R5) fueron los ganadores de la segunda fecha. Gran carrera para la consagrada dupla cordobesa, que tomó el liderazgo sobre la mitad de la etapa inicial y aguantó el acecho de varios rivales, hasta que gracias a una excelente actuación en el segundo tramo del domingo, pudo despegarse del resto y tener más tranquilidad para definir la fecha. Los siguieron Alejandro Cancio – Santiago García (Skoda Fabia R5), que nunca se despegaron de la lucha por los primeros lugares, siempre cerca de los líderes, aunque no tan conformes ellos con su rendimiento. La tercera colocación fue para Augusto D’Agostini – Juan Pablo Carrera, muy meritorio, el Skoda Fabia R5 llegó hace pocos días al país y la adaptación fue excelente. Debut y podio en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

Martín Suriani – Alberto Alvarez (VW Gol MRT) se impusieron de principio a fin en la RC MR, lo que marcó el primer triunfo en la general de la clase para el piloto neuquino. Ayer se impusieron en un mano a mano con Fedrico Villagra – Virginia Klus, hoy, tras el abandono de esta dupla, tuvieron algo más de tranquilidad, hasta que la rotura de un neumático los hizo perder tiempo, no tanto como para despegarse del liderazgo.

Párrafo aparte para lo hecho por Gastón Pasten y Matías Ramos (VW Polo MRT) durante la etapa del domingo. El sábado quedaron muy atrás, en la séptima ubicación, a tres minutos. En la jornada final ganaron todo, para saltar del puesto mencionado al segundo lugar.

También muy bueno lo hecho por Nadia Cutro – Luciano Bombaci (Toyota Yaris MRT), gran segundo día también para ellos etapa para los entrerrianos que también tuvieron un gran ascenso en las posiciones, escalando del sexto al tercer lugar.

Claudio Robustelli – Claudio Ocampo (VW Polo MRT), ganaron la Copa Pirelli y durante parte de la competencia llegaron a ocupar el segundo lugar en la general de la RC MR, donde terminaron cuartos. Segundo triunfo al hilo para la dupla que corre con la atención del Baratec.

Ariel Nicolás – Claudio Moreno (VW Polo MRT) y Diego Miceli – Sergio Daparte, con otro auto de similares características, finalizaron segundos y terceros, respectivamente.

Miguel Patat – Francisco Falistocco tuvieron un fin de semana sin fallas y no dejaron dudas en la RC2N, ganando por amplia diferencia. Miguel Reginato – Matías Aranguren lo escoltaron y sacaron los puntos suficientes para mantener la punta del campeonato, aunque por un solo punto sobre los ganadores. Antonio Prevedello – Vicente Andreatta, también festejaron el podio, tras obtener la tercera ubicación.

Excepcional fue la actuación de Nicolás y Juan De la Vega. La dupla de Olta en la provincia riojana, ganaron todo, finalizaron con casi cuatro minutos de ventaja y ahora son los nuevos líderes del certamen. Carlos Cataldo – Gustavo Andreu quedaron como escoltas, completando el podio, Juan Saraleguy – Luis Gatica, el piloto bonaerense haciendo sus primeras experiencias en terrenos montañosos.

Federico Maisonnave logró la segunda victoria en la misma cantidad de carreras disputadas como piloto. Esta vez navegado por el experimentado cordobés, Pablo Olmos. El menor de los Maisonnave se recuperó de tiempo y posiciones perdidas en el comienzo y terminó levantando el trofeo mayor. Gustavo Ambrosio – Franco Amaya fueron segundos a poco menos de veinte segundos, completando los tres primeros lugares Juan Ramirez Alba – Gregorio Cespedes. Todos con Ford Fiesta.

Para destacar el gran trabajo de “Carlitos” Vitale el piloto de Chamical, que corrió con un auto adaptado a su discapacidad en el brazo derecho y terminó quinto, sobreponiéndose a varios contratiempos mecánicos.

Doble podio en la tarde riojana para los tres primeros en la Copa Senior, Carlos Cataldo – Gustavo Andreu (Toyota Etios), además del segundo lugar en la Junior, lograron imponerse en esta divisional para pilotos mayores de 55 años, Antonio Prevedello – Vicente Andreatta (Mitsubishi Lancer Evo X), fueron segundos y Juan Saraleguy – Luis Gatica (Toyota Etios), terceros.

La próxima parada será en la provincia de Córdoba, más puntualmente en la “Capital Nacional del Rally”, para disputar la tercera fecha. Los días 22, 23 y 24 de abril, en Mina Clavero, la ciudad natal de Jorge Raúl Recalde.