Rally Argentino: Tercera Manzana seguida para Alejandro Cancio, Bonnin 5to en la RC2B

Final para la tan esperada edición 50 del clásico del Rally Argentino Directv, “La Vuelta de la Manzana”. Una carrera con tintes distintos al resto, por la tradición, por la superficie, porque lo climático puede inferir mucho, por la exigencia a la hora de hacer una buena hoja de ruta, por la cantidad de tramos cronometrados diferentes y seguiríamos dando ejemplos líneas y líneas.

Una edición distinta, porque cumplió media centena de ediciones, con una ceremonia de largada multitudinaria el jueves, con 159 binomios, entre el Rally Argentino y el campeonato Regional que quisieron ser parte. Por la emoción en las cenas organizadas por la Asociación Volantes de General Roca, donde se distinguió a lo largo de tres noches a mucha gente que fue muy importante en la historia de esta competencia.

Un triunfo muy diferente para Cancio. Fue un piloto muy cercano a esta “Vuelta de la Manzana”, como Alejandro Cancio, el que se quedó con esta edición tan particular y se notó lo importante que fue para el neuquino a la hora de los festejos.

No fue un triunfo más, eso es seguro. Cancio, hoy con quince años de trayectoria a nivel nacional, se crio en estos caminos, deportivamente hablando. Fue la tercera victoria consecutiva para “Ale” en este clásico, el segundo por nuestro campeonato.

Junto a Santiago García, a bordo de un Skoda Fabia R5, el neuquino fue dominador, ganó siete de los nueve tramos disputados para no dejar dudas y encaminarse al festejo en la RC2A. Marcos Ligato y Rubén García (Citroen C3 R5), no se la hicieron fácil, le dieron lucha durante todo el fin de semana y terminaron a 20 segundos.



Díaz sigue intratable, Bonnin 5to en la RC2B



Nico Díaz – Luis Allende (Ford Fiesta MRT) ganaron casi de punta a punta. Luego de perder el primer parcial de la carrera por una décima con Gerónimo Padilla – Nicolás García (VW Polo MRT), desde el tramo siguiente tomaron el liderazgo y a fuerza de triunfos parciales fueron tomando diferencia, hasta llegar a los 45s1 por lo que quedaron separados. Además, ganaron las dos etapas, llevándose puntaje perfecto, importantísimo a la hora de seguir restando diferencia con relación a Padilla en el campeonato.

Fue el cuarto triunfo consecutivo y el quinto de la temporada para el bonaerense en busca del bicampeonato. Gastón Pasten – Matías Ramos (VW Polo MRT) sumaron un nuevo podio y siguen protagonizando una muy buena temporada.

El binomio uruguayense Bonnin Baucero mejoraron su ubicación respecto del sábado y terminaron 5tos en la RC2B, con un buen desempeño el día domingo en una carrera muy dura por los caminos del sur rionegrino.

Otra copa para Menéndez

En la Copa Pirelli, la tradicional competencia en el Alto Valle de Río Negro tuvo a Alejandro Menendez – Ignacio Uez (VW Gol MRT) como ganadores, otra carrera ganada de forma categórica por el piloto que representa a La Plata que superaron a Claudio Robustelli – Claudio Ocampo (VW Polo MRT) por casi dos minutos , mientras que terceros quedaron Darío Sambueza – Mauro Pozzebon (VW Gol MRT), haciendo experiencia sobre este tipo de máquinas.

La próxima fecha será en la provincia de Catamarca, entre los días 5 y 7 de noviembre, la misma tendrá epicentro en la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca.