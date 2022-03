Rally Entrerriano: Leandro Bonnin y Javier Taboada lideran en Estancia Grande

Culminó ayer la Primera Etapa del Rally de Estancia Grande, fecha inaugural del 32° Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros y son Leandro Bonnin y Javier Taboada el Binomio que domina la Clasificación General hasta el momento.

La segunda jornada de carrera se presentó con un clima optimo, luego de que durante los reconocimientos del viernes y minutos antes del Súper Especial Nocturno se produjeran algunas precipitaciones; con sol pleno y una leve brisa la gente del departamento Concordia se acercó en gran cantidad a acompañar el paso de las 36 máquinas que salieron del Parque de Asistencia.

En la clase mayor, la Clase A6 Bonnin-Taboada habían mostrado que venían a buscar la victoria y ayer impusieron un gran ritmo consolidándose en la punta, seguidos de Guillermo Piton y Juan Capurro, en tercer lugar están Nelson Bonnin y Javier Benitez.

La N7 dio un gran espectáculo y como nos tiene acostumbrados llegó a tener 6 autos en menos de 20 segundos y al final del Súper Especial, que se realizó por la tarde y no de noche como estaba planeado originalmente, Jorge y Felipe Giebert eran los que se quedaban con la etapa, seguidos de Francisco Etchepare y Juan Gianello y terceros están Roman Marinelli y Guido Simian.

En a Clase N7 Light divisional los punteros son Andrés y Santiago Diaz, que al igual que sus compañeros de clase y los de la clase N9 no pudieron largar el último Súper Especial ya que luego de una salida de camino de uno de los autos de la N7 debió entrar el equipo de sanidad por precaución y aunque no hubo ninguna lesión importante, esto retrasó las largadas y la falta de luz natural provocó que no se pueda seguir largando; segundos en la clase son Jorge y Melisa Baez y terceros Maximiliano Perez y Nestor Baccon.

En la Clase N9, la clase menor los punteros son Julio Erpen y Bruno Gondell y sus escoltas Alejandro George y Pablo Odiard, en tercer lugar se encuentran Alejo e Italo Cabrera .

Hoy serán cuatro las pruebas especiales arrancando en Calabacillas que se larga a las 9:23hs y se repite a la hora 12:24, este tramo se alternara con el de Axion-5 de Octubre que se corre a las 9:51hs y 12:52hs siendo este último el que de puntaje como Power Stage.