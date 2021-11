Rally Entrerriano: Martín Baucero es el primer campeón del año

El Pre Coronación en Villa Libertador San Martin y Diamante dejó perfilados quienes serán los que deberán definir en Concepción del Uruguay los campeonatos en cada clase del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, pero de entre todos los aspirantes fue el Navegante de la Clase N7 Martin Baucero quien se pudo alzar de manera temprana con la corona de su divisional.

“Creo que estos logros, estas consagraciones no se pueden resumir en un solo año, esto viene de 2011 cuando empezamos a correr con Pancho (Etchepare), esto viene de 10 años de aprendizaje, tuve la suerte de haberme subido con una gran persona, un gran Amigo y haber compartido todo este aprendizaje con el me llena de orgullo, hemos tenido un gran crecimiento y él ha demostrado, sobre todo en los últimos años ser un gran Piloto, hoy un referente de la categoría y sin el yo no hubiera llegado hasta acá” Inicio la charla “Matute” como lo conocemos en el ambiente, que no podrá estar presente la última fecha junto a Francisco Etchepare, ya que estará navegando a Leandro Bonnin en la clase RC2B del Rally Argentino.

“Pancho llega con muy pocas chances a la ultima pero se que va a dar todo para intentar consagrarse, por ahí la suerte no nos acompaño las ultimas carreras, pero sin dudas que se merecería ser Campeón; este titulo mío creo que es el broche de oro para una etapa que se cierra para mi ya que a partir del año que viene dejare de ser su Navegante y seremos rivales, pero por supuesto solo arriba del camino porque nos une una gran amistad; estamos armando con mi Viejo un Gol Trend Clase N7 que si todo va bien lo esteremos debutando en la primera del 2022, yo como Piloto y el navegándome, el auto lo esta armando Facu Pigozzi en Casilda y con motor de Nestor Buraschi, esperemos que nos de buenos resultados porque buenos momentos esta claro que no van a faltar.”

“La ultima del año vamos al Rally de Entre Ríos junto con el Rally Argentino y mi compromiso es estar arriba del Citroën DS3 con Leo Bonnin, eso es también un gran orgullo, el año pasado hicimos podio acá y queremos ir por el mejor resultado posible para la provincia, cuando pasan estas cosas es cuando uno se pone a pensar en la Familia, los Amigos y los Mecánicos, les agradezco a todos ellos, a la organización de las carreras y muy especialmente a toda esa gente que trabaja en el camino, en las mesas y en los finales, son los que están con frio, con calor, debajo de la lluvia o como sea y realmente sin ellos no se podría correr y a toda esa gente que esta al costado del camino difundiendo la categoría, pero acompañándonos todo el tiempo también, me ha tocado ir a otros campeonatos y siempre me falta eso, esa Familia que tiene el Rally Entrerriano donde uno en cada parte que esta se siente acompañado; agradezco también por supuesto a Pancho, a Leo, a mi Viejo que me acompaña en esta pasión que vengo construyendo desde los 4 años en el karting y a mi Novia que se banca todos esos fines de semana que me voy; estoy disfrutando mucho este momento como disfruto todas las cosas que pude hacer gracias al Rally y espero seguir evolucionando”.