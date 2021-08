Rally Entrerriano, Pitón dedicó la victoria a su ex navegante Ariel Soria

El Piloto de Gualeguay, que junto a su Navegante Juan Capurro ganó este fin de semana la Clasificación General del Rally de María Grande y la Clase A6 analizó más tranquilo el éxito del fin de semana.

“Para mí fue una carrera muy especial, era un compromiso que tenía con Ariel Soria ganarla y dedicársela a él, que fue mi navegante y amigo y ya no está, creo que cada carrera de acá en adelante será dedicada a él; fue una carrera muy bien organizada, muy ordenada, la verdad que para un Municipio que hace su primer edición salió todo muy bien”

“Llegamos a María Grande con muchas expectativas, sabíamos que teníamos un auto muy bien parado en el que se había trabajado mucho, salimos el sábado muy confiados, sobre un piso excelente, los caminos estaban muy bien trabajados, la verdad que la Municipalidad hizo muy buena labor, no se rompieron en todo el fin de semana. En cuanto a nuestra carrera fuimos con un auto que hacia todo bien, un auto muy regular que importante, nunca fuimos en el aire y eso no es poca cosa, es algo que facilita ganar carreras”.

“Antes de culminar quiero agradecer a mi Familia, a mi Novia, al Equipo y por supuesto a todas las empresas que me apoyan para poder estar presente en cada carrera”.

Pumas 7

“Es una satisfacción enorme”, dijo el DT Gómez Cora

Al llegar este lunes al aeropuerto de Ezeiza, el entrenador del seleccionado de Rugby seven que conquistó, hasta el momento, la única medalla en Tokio señaló que sus dirigidos “fueron solidarios, se esforzaron por el equipo, por el otro, por el que no está y por el que no pudo venir”.

Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino masculino de rugby seven, destacó esta tarde que la medalla de bronce que Los Pumas ‘7 obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio es “la satisfacción luego de ocho años de tropezones”.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, junto a la delegación albiceleste, procedentes de la capital japonesa, el director técnico sostuvo que el triunfo 17-12 sobre Gran Bretaña por el último escalón del podio coronó “un momento de alegría” del grupo.

“Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más las caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de la curva de aprendizaje”, remarcó el DT en una suerte de informal conferencia de prensa que entregó en el espigón de la estación aérea Ministro Pistarini.

“Siempre tratamos de ver los errores que cometemos para después ver de qué manera los solucionamos”, dijo Gómez Cora, de 43 años.

El entrenador elogió la fortaleza de sus dirigidos y de la “solidaridad” que exhibieron para alcanzar el objetivo de alzarse con la medalla.”Los chicos fueron solidarios, se esforzaron por el equipo, por el otro. También por el que no está, por el que no pudo venir”, se sinceró.

“Es algo que practicamos todos los días. No es algo que nos salió de un día para el otro”, finalizó Gómez Cora, quien también estuvo al frente del equipo en la obtención del título en los Juegos Panamericanos Lima 2019.