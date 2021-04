Reafirman compromiso con los Derechos Humanos

El intendente Martín Oliva recibió a familiares de desaparecidos en el marco de las actividades por el Día de la Memoria. El municipio reafirmó su acompañamiento a acciones futuras en este sentido.

El intendente Martín Oliva recibió en su despacho a “Cachi” Amoz, familiar de Juan Ramón “Chilo” Zaragoza y Néstor Omar “Neco” Zaragoza, ambos asesinados por fuerzas paraestatales en el marco de la última dictadura cívico militar; y a Silvia Garnier, hermana de Edgardo Garnier, cuñada de Victoria Ortolani, -ambos desaparecidos en dictadura- y tía de la nieta recuperada Nº 126 Adriana Garnier Ortolani.

En el encuentro se abordó una agenda respecto de los Derechos Humanos y la intención de mantener viva la Memoria, en búsqueda de Verdad y Justicia. Se hizo un repaso sobre las actividades realizadas por el Día Nacional de la Memoria. Además, Garnier y Amoz entregaron a Oliva el libro de Agmer “Nietos y Nietas: identidades recuperadas”, a modo de agradecimiento.

De la reunión también participó el director de Derechos Humanos, Darío Barón, quien manifestó que “para nosotros es muy importante como municipio trabajar en conjunto con las organizaciones y seguir haciéndolo. Por eso nos reunimos para continuar en este camino”.

A su turno, Silvia Garnier, señaló: “Fue una reunión muy amena. Sobre todo en el tema de tratar de seguir no solamente con el reconocimiento hacia lo que es la labor de esta municipalidad, que por supuesto es mi municipalidad y yo me siento absolutamente comprometida con esto, sino, de seguir creando esos vínculos y fortaleciéndolos porque me parece que ha sido siempre un motivo de vida, mantener viva esta memoria y por supuesto compartirlo con todos los que puedan apoyar sobre todo en estos momentos. El municipio no solamente apoya esto sino que se muestra muy proclive a seguir apoyando porque tenemos muchos proyectos que ojalá los podamos llegar a concretar, y lo agradecemos”, concluyó.