“Reclamemos que nos escuchen y devuelvan la capilla del hospital que es de todos”: un pedido que se replica en las redes

Através de una nota, difundida en forma de “cadena” en WhatsApp y redes sociales, vecinos de Concordia solicitan a la comunidad que se sumen al pedido para que “vuelvan a poner en funcionamiento la capilla del hospital Masvernat, que era el lugar donde asistíamos pidiendo al Dios de todos fortaleza en momentos de dolor, desesperación, miedo, angustia”. Se encuentran juntando firmas para ganar adeptos a la causa.

“Cuando un ser querido está grave y debemos esperar una mejoría que parece inalcanzable, se hace necesario contar con la capilla como lugar de paz, de silencio, donde ponemos nuestros pensamientos en orden y donde nos fortalecemos para seguir adelante. Es ahí, en la capilla, donde personas de todos los credos vamos a encontrarnos con Dios y entregarle nuestra esperanza, nuestra angustia y dolor”, argumentan.

Cuestionan que “no puede ser que personas mezquinas que no saben ponerse en el lugar del que sufre y espera un milagro ocupen ese lugar como oficina, dormitorio o lo que sea”.

“Unámonos, seamos solidarios unos con otros, no sabemos cuando nos tocará estar rogando a Dios por nuestra vida o la de un hijo, madre, padre, hermano, amigo”, instan y agregan: “Reclamemos que nos escuchen y devuelvan el lugar a la capilla que es de todos”.

¿Qué pasó con la capilla?

El comunicado dado a conocer explica qué pasó con el lugar que ya no está disponible para la comunidad. “En febrero de 2018, un médico, de una forma grosera reclamaba que se ocupara la capilla del hospital Masvernat para otros fines. Cosa que sucedió después, cuando en plena pandemia se hizo necesario ocuparla para colocar camas. Hoy en día, que todo volvió a la normalidad, los pacientes y empleados que creemos en Jesús queremos que ese lugar siga funcionando como capilla y que las imágenes religiosas sean respetadas y colocadas donde estaban”, reclaman los concordienses.

“Si las autoridades del hospital y provinciales creen que este médico tiene razón, proponemos que destinen o construyan otro lugar para la capilla, en el hospital. Si no creen, si no tienen fe, o creen en otra cosa no es problema de los que sí creemos y necesitamos aferrarnos a la fe. Siempre se necesita un lugar sagrado donde refugiarse en un momento de dolor o angustia y donde se pueda ir a buscar un poco de paz y de silencio”, explican y concluyen su pedido con un contundente “queremos de nuevo la capilla”.

Fuente: El Entre Ríos