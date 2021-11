Recomendaciones para el trato con las aves que visitan las playas en su período de reproducción

Desde Güirá Pirá, lanzaron una serie de recomendaciones para la visita a las playas en estos tiempos donde comienza el período de reproducción de las aves.

Aseguran que ya se están viendo en las islas y en los bancos de arena distintas aves que han empezado su período de reproducción.

Por esto, recomiendan a la población que “tengan cuidado, que miren por donde caminan, que cuiden a sus mascotas, que presten mucha atención por los nidos que hacen en la arena, son muy chiquitos pasan desapercibidos, y por ahí los pisan y se rompen”.

Además agregaron “por favor no junten los huevos, no están abandonados, están al cuidado de sus padres, y cuando ya haya pichones no los toquen ni se acerquen porque después los padres los desconocen y los abandonan”.

Finalmente, solicitan que si observan que hay alguna actividad que los ponen en riesgo, comunicarse rápidamente al 106, que es el número de la Prefectura.