Reconocieron al medallista dorado Sebastián Tommasi

Se disputó en Perú el Campeonato Sudamericano de Atletismo U20. Allí, el uruguayense Sebastián Tommasi logró la medalla de oro como parte de la delegación argentina. Tommasi y el equipo técnico fueron reconocidos por el intendente Martín Oliva.



¡Un uruguayense dorado! El atleta del CEF N° 3, Sebastián Tommasi, obtuvo la Medalla de Oro en Lanzamiento del Martillo durante el 44° Campeonato Sudamericano de Atletismo U20, disputado el último fin de semana en Lima, Perú.

El Joven uruguayense marcó 68.83 metros en su mejor tiro, lo que le permitió colgarse la quinta medalla de oro para el equipo argentino y clasificar al Mundial Juvenil que se disputará en Nairobi, del 17 al 22 de agosto próximo.

El intendente, Martín Oliva, recibió este martes a Tommasi acompañado por Patricia Lescano, jefa de equipo de la delegación argentina. Tras entregarle un obsequio en reconocimiento por su logro y agradecimiento por lo que significa para la ciudad, Oliva expresó: “Sé que la excelente tarea que tuviste en Lima es producto de tu talento, pero también de la responsabilidad con que has tomado la preparación y el entrenamiento”. Asimismo, renovó “el acompañamiento desde la Municipalidad para el desafío que representa el Mundial de Nairobi”. Acompañaron al Intendente, el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard; y el director de Deportes, Osvaldo López.

Sebastián reseñó que “en el Sudamericano de Perú pude sobrepasar la marca mínima. Mi categoría es U 20, tengo 18 años y hago lanzamiento de martillo con un martillo que pesa 6 kilos”. Tras haberse ubicado en lo más alto del podio, manifestó haber sentido “un orgullo muy grande, agradezco a mi familia, los entrenadores y a Patricia, y a quienes hicieron posible que pudiéramos viajar”.

El joven contó que entrena todos los días aproximadamente cinco horas, a lo cual le suma sus estudios en la carrera de Kinesiología, en Villaguay.

Lescano informó que, tras ciertos inconvenientes, “la Secretaría de Deportes de la Nación se comprometió a comprar los pasajes y a garantizar el estado en que quede la delegación completa, en caso de quedar varados por no poder regresar”, en virtud de los inconvenientes que registran los vuelos por la pandemia.

“Poder llegar al Mundial sería hermoso y representar otra vez a Argentina también, me gustaría estar en la final del mundial”, agregó el atleta. También integrará la delegación argentina el uruguayense Cristian Fernández.

