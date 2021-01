Recuerdan la importancia de cumplir con los protocolos para reducir los contagios

A la fecha en Entre Ríos se sumaron 540 casos de Coronavirus; alcanzando más de 33 mil casos confirmados. Por ello el Ministerio de Salud recuerda la importancia, tanto del cumplimiento de los protocolos, como el uso de tapabocas, la distancia física, la higiene de manos y superficies de contacto.

La situación epidemiológica respecto a la Pandemia por Coronavirus, demanda renovadas estrategias sanitarias, tanto a nivel nacional como provincial. En este sentido, el aumento de casos mantiene en alerta a las autoridades y equipos del Ministerio de Salud.

Este jueves se reportaron 540 casos nuevos de Coronavirus, siendo ya 33.636 los confirmados desde el inicio de la Pandemia. Al respecto, y en declaraciones con medios periodísticos entrerrianos, la secretaria de Salud, Carina Reh, analizó que la realidad responde a lo que Salud había previsto –por la información de lo que pasaba en otros países– dado el comportamiento de la sociedad en general que no respeta distanciamiento ni uso de tapabocas; las multitudinarias compras de fin de año; las reuniones familiares y colaciones de fin de ciclo secundario, las derivaciones complejas del turismo y la falta de cumplimiento de los más de mil protocolos de cuidado establecidos.

Más allá del aprendizaje de hábitos en estos 10 meses de Pandemia y la esperanza que abrió el inicio de la vacunación, la magnitud de los diagnósticos positivos en este rebrote o segunda ola, preocupa fuertemente al Estado y autoridades sanitarias.

En este sentido, la funcionaria comparó: “El movimiento de la comunidad en las últimas dos semanas, dio cuenta de una dinámica social diferente y relajación generalizada, incluso comparado a otros diciembres, y hoy se refleja en el aumento de casos confirmados”.

“Insistimos en sostener las líneas de cuidado. Lamentablemente las personas entienden la gravedad de la situación cuando les toca atravesar la enfermedad o cuando tienen un familiar comprometido”, enfatizó.

Por otra parte, destacó que, hasta ahora, la provincia ha dado respuestas sanitarias concretas en tiempo y en forma. No obstante refirió: “El sistema sanitario se ve acotado porque no solo han aumentado los casos de Covid, sino también otras patologías y la accidentología”.

Para la secretaria de Salud es importante concientizar a la población en general, no solo a los jóvenes, para resguardar a los grupos de riesgo más vulnerables a la infección. Asimismo, explicó que “a medida que fueron aumentando los casos en la provincia se readecuaron todas las estructuras para poder atender la demanda”.

Concretamente, la profesional puntualizó que es necesario el cumplimiento de las pautas de cuidado conocidas, incluso la adecuación de nuevas estrategias intersectoriales e interjurisdiccionales, para “disminuir la contagiosidad y poder llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo al personal de Salud”. Y agregó: “Si no logramos conciencia en la comunidad es muy difícil que el sistema no colapse. Nos queda claro que si no tomamos algunas medidas el sistema sanitario no va a poder dar respuestas”.

Análisis de situación

Desde la cartera sanitaria se visibiliza una importante demanda en las postas febriles y los servicios de guardia de todos los efectores, tanto hospitales cabecera como centros de atención primaria de la salud. El aumento de las consultas incrementa las distintas etapas de la atención como el diagnóstico y los hisopados con altas posibilidades de positividad en más del 50 por ciento de las muestras tomadas.

Cabe destacar que ya están calificadas como zonas de transmisión comunitaria sostenida del virus las localidades de: Concordia, Gualeguaychú, Paraná, Concepción del Uruguay y Chajarí.