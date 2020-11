“Recurrencia contagiante”: caso en Paraná aportaría novedad respecto del Covid-19

El doctor Carlos Bantar es el autor de un reporte que por estos días transita la etapa de evaluación previa a su publicación en una revista científica internacional. Aborda el caso de una paciente del Hospital San Martín que tuvo coronavirus y que 38 días después volvió a presentar síntomas.

“Lo llamativo del caso es que esta persona no solo recurrió con los síntomas, dando el hisopado positivo, sino que contagió a otra persona”, describió el profesional que remarcó que esta situación “no está descripta hasta la fecha”. O sea, “esa recurrencia es contagiante, lo que pone en un nivel de alarma muy importante”, dijo.

Bantar, microbiólogo químico, es director del hospital San Martín de Paraná y preside el Comité de expertos asesores de Entre Ríos.

El reporte refiere a un caso, pero ¿se han presentado otros? “Hemos tenido otros casos donde vemos pacientes que han tenido recurrencia. Esto además de quedar cargado en el sistema nacional de registro por hacerse el hisopado, es motivo de debate permanente para nosotros, porque como pasa en esta pandemia, todos los casos presentan connotaciones y situaciones diferentes. Son personas de distinta edad, que se presentan en distintos tiempos y que algunos recurren con los mismos síntomas, otros con algunos más, adicionales. Lo que no hemos visto, que sí se ha descripto en la literatura, es que recurra con una forma más grave de la enfermedad. Eso todavía, no lo hemos visto”, explicó Bantar a El Diario.

“Esto lo hemos empezado a ver a partir de ese caso (tratado en el reporte) que ha ocurrido hace un mes y medio aproximadamente. La paciente se presenta de nuevo a fines de septiembre, con los nuevos síntomas, y después hemos empezado a ver más casos. El jueves pasado vimos otro, hace una semana otro. Yo vi hace unos 10 días un paciente en la guardia del hospital que había estado en La Baxada y unos 45 días después concurrió con síntomas, lo evaluamos, lo hisopamos y volvió a dar positivo. Diría que en los últimos dos meses habremos visto cuatro o cinco casos”, se explayó.

Dejó en claro que estos casos “no son muy frecuentes todavía, pero esto conlleva un período de reactivación y reposición en el caso”.

“La recurrencia es una palabra que uno utiliza donde inicialmente no sabe si el paciente reactiva la enfermedad, es decir no se contagia de otro –ese es el caso que envié para publicar-, y los casos en los que la persona por algún motivo tiene una exposición a otro paciente infectado y se vuelve a infectar por no haber desarrollado la inmunidad. En los casos reportados en la literatura extranjera han podido secuenciar el material genético del virus del primero y del segundo episodio y mostraron que el del segundo tenía algunas diferencias en su genoma con respecto del primero, sugiriendo que por ese motivo podría no tener protección. Pero existe otra posibilidad y es que los pacientes desarrollen una inmunidad, una defensa, muy corta en el tiempo y que en determinado momento, esos pacientes que se calcula pueden ser la mitad o más de los casos, ya no tengan esas defensas para reconocer al virus aunque el virus no presente ninguna diferencia apreciable con el primero. Es decir que el paciente queda en un estado basal como si no se hubiera infectado nunca”, indicó el profesional.

Reactivación

“En el primer caso de reactivación, teóricamente el paciente no se vuelve a contagiar de afuera. Hay un estudio en China sobre 651 pacientes a los que se hizo seguimiento durante seis meses. Es muy interesante porque siguieron haciéndoles la prueba de PCR y de detección a todos. Eran pacientes que después de cursar la enfermedad dieron la PCR negativa, o sea que negativizaron la excreción del virus o, por lo menos, era no detectable. En el tiempo, con un período medio de 15 días y máximo de dos meses, 23 pacientes volvieron a tener la PCR positiva. O sea, después de haber tenido una situación no detectable volvieron a tener detectable el virus. Y, un 35% de ellos volvió a tener síntomas de la enfermedad. Y algunos incluso volvieron a tener positiva la PCR, sin tener síntomas. O sea que podrían ser trasmisores asintomáticos. Los autores especulan que fue una reactivación, no que se volvieron a infectar, sino que el virus se volvió a manifestar en su organismo. Ellos no pudieron documentar que estos pacientes que volvieron a tener PCR positiva hayan contagiado a otra persona”, manifestó Bantar.

¿El virus queda latente y por alguna circunstancia se reactiva? “Exactamente. Sugieren que este virus como otros retrovirus, como el del HIV por ejemplo, queda alojado en el organismo. Como el herpes también, que es más común y la gente lo conoce. El herpes que sale en el labio no se cura nunca, desaparece y aparece al año, a los dos años; cuando se toma sol vuelve a aparecer. El virus queda latente en el organismo, uno no se vuelve a infectar del virus sino que el virus se vuelve a manifestar luego de un período silente. El mecanismo se desconoce por el momento, pero se cree que la manifestación podría ser similar a esto en la reactivación”, expresó.

“La detección del virus nos dio en los pacientes que hemos visto, una carga viral potencialmente contagiante, que está descripta como contagiante. Y en la paciente que está referida en la publicación, de hecho, otra persona que estuvo con ella se contagió; a los tres días apareció con coronavirus”, ahondó.

Consultado respecto a si identificaron patrones comunes entre los pacientes que vuelven a tener la enfermedad, manifestó que “no hay ningún patrón que permita decir que una persona es más susceptible a desarrollar esto”.

“A todas las personas que contrajeron la enfermedad, en la visita de alta, les decimos que tienen que cuidarse de contagiarse y de contagiar, como si no la hubieran tenido. Habíamos tenido unos casos de reportes esporádicos a principio, pero cada vez hay más casos en el mundo, ya salió un documento de la Organización Mundial de la Salud, del propio Ministerio de la Nación y del provincial alertando de esa situación y reforzando la idea de que la persona que tuvo la enfermedad, de ninguna manera puede andar sin tapabocas por la calle ni puede estar expuesta a alguien que no lo tenga, porque es evidente que la susceptibilidad a la enfermedad está latente y nosotros, si bien especulamos que durante un tiempo puede haber una inmunidad que protege a la persona, no sabemos de cuánto tiempo es”, advirtió.

(El Diario)