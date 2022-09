Regatas es local del Federal de Formativas

Sigue la competencia en el Torneo Federal de Formativas U15 masculino y Regatas jugará una vez más de local cuando reciba a Sportivo Bolívar, el próximo sábado y domingo en el Juancho Garro.

Los dirigidos por Alejandro Burgos vienen de hacer una campaña impecable en este Federal de Formativas, jugando las dos fases previas también de local producto de su buena posición en el ranking CAB.

En la primera fase eliminaron a un conocido rival, que ya habían enfrentado en la Final de la Copa de Oro, Estudiantes de Paraná. Serie que se disputó en el Paccagnella (estadio del Tomás de Rocamora) producto de que Regatas tenía su piso en reparación. En el primer partido, el Cele logró una ventaja de 9 puntos al ganar 74-65 pero en el segundo partido la victoria sería para los de Paraná por 57-59, diferencia que no le alcanzó al Bata para liquidar la serie.

En la segunda fase, Regatas recibió, ahora sí en el Juan José Garro, al Club Jorge Newbery de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires, al cual venció en dos partidos donde fue sumamente superior a su rival. El primer encuentro fue victoria por 62-45 y en el segundo partido, victoria amplia por 69-42, de esa manera se liquidará la serie a favor del Celeste.

Ahora, al equipo de Concepción del Uruguay le toca recibir a Sportivo Bolívar de la ciudad de Carlos Paz, Córdoba. A quien enfrentará el sábado 24 a las 20:00 horas y el domingo 25 a partir de las 11:00 horas. Quien gane la serie, clasifica inmediatamente a la última fase, el Final Four.

Estos son los 16 equipos que quedan en competición:

ATENAS SPORT CLUB VS. DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO

CENTRO ESPAÑOL DE PLOTTIER VS. HISPANO AMERICANO

UNION PROGRESISTA VS. SAN MIGUEL

REGATAS CORRIENTES VS. PETROLERO

VILLA SAN MARTIN VS. OLIMPO DE BAHÍA BLANCA

REGATAS URUGUAY VS. SPORTIVO BOLÍVAR

CLUB UNIÓN CENTRAL VS. REGATAS RESISTENCIA

QUILMES VS. SAN MARTÍN DE CORRIENTES

