Regatas se trajo 13 medallas del Sudamericano de Canotaje

Desde el 16 al 19 de diciembre, se llevó a cabo el Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.



Argentina presentó un equipo muy numeroso y de alto nivel para dichas competencias.

El Club Regatas Uruguay tuvo orgullosamente a sus representantes que lograron triunfos increíbles:

En la primera jornada, Agustín Ratto fue subcampeón del K1 sub 23. Y Celestina Benítez, logró el campeonato en el K4 junior 1000 metros.

En la segunda jornada, Agus Ratto consiguió un tercer puesto en el K2 senior, junto a Agustín Rodríguez. Y el segundo puesto en el K4 senior, ambas competencias de 1000 metros.

Magdalena Garro, campeona del K2 1000, junto a su compañera Micaela Maslein. Y campeona también, en el K4 senior.

Daniel DalBo, por su parte, fue campeón en el K4 senior 1000 metros.

La tercera jornada, el 18 de diciembre, tuvo también como protagonistas a varios palistas que nos representan de la mejor manera.

Agus Ratto, medalla de oro en el K1 500 metros, sub 21.

Campeonas sudamericanas de K4 senior damas 500 metros, Magui Garro con sus compañeras Micaela Maslein, Sabrina Ameghino y Brenda Rojas

Daniel DalBo campeón Sudamericano en K4 senior varones 500 metros.

La última jornada también rescató medallas importantes para nuestros seleccionados, Marcos Domínguez KL3 paracanotaje, medalla de Bronce. Magui Garro en K4 y K2 200 metros, medalla de ORO. Y por su parte, Agus Ratto en el K1 sub 23, 200 metros, medalla de PLATA.

En lo que respecta a paracanotaje, Katia Unrrain, participó del sudamericano por primera vez en su carrera, con tan solo 13 años.