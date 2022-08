Regatas Uruguay: Egresó una nueva camada de buzos

Con autoridades del club Regatas Uruguay y familiares se entregaron las Habilitaciones, certificados y Bitácoras de buceo a los alumnos de las Promo 36 y 37.

Cabe destacar que los nuevos buzos no son solo de nuestra ciudad, también se recibieron alumnos de otras localidades como ser, Colón, San José, Gualeguaychú y de la provincia de Buenos Aires.

Los nuevos buzos recibieron sus certificaciones después de realizar el curso de Traje Seco de Buceo. Además los nuevos buzos ya realizaron sus primeras inmersiones en aguas abiertas en la República Oriental del Uruguay.

Guillermo Tonelotto, director de la Escuela de Buceo de Regatas, manifestó su alegría y orgullo de poder cumplir con los objetivos de los cursos de buceo.

BUCEO GRATIS Y SOLIDARIO

El próximo sábado 20, a las 10hs en la pileta del club Regatas Uruguay se realizara una jornada de buceo gratis, a cambio de que traigas ropa que no uses o alimentos no perecederos, que lo recaudado será donado en los comedores y merenderos de nuestra ciudad.