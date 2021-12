Regional Amateur: Atlético sufrió pero ganó y deberá definir el domingo

En un partido muy cerrado, Atlético venció a Achirense con un golazo de Pinky Rodríguez sobre el cierre de la primera etapa. Mientras que Sauce le ganó a San Jorge y le sacó el invicto, por lo que llegan los cuatro equipos a la última fecha con chances de clasificar.

El Pinky Rodríguez anotó el único gol del partido con un bombazo. Fotos Eros Barsotti-Prensa CAU

Atlético sin sobrarle nada venció a Achirense y sumó de a tres para llegar a la última fecha con chances de clasificación. Con la victoria de Sauce ante San Jorge llegan los 4 equipos con chances de clasificar a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

En el primer tiempo Atlético entró nervioso y los primeros minutos le costó generar situaciones en el arco de Luna. Recién a los 20′ Leonetti presionó en la salida y remató desde afuera intentando sorprender al uno de Achirense.

Apenas después Atlético llegó a través de Heredia y luego de Gómez que intentó pero no pudo batir al arquero. Heredia se tornó peligroso por derecha y tiró un centro que un efensor mandó al córner.

A los 25′ Rótoli aprovechó un error en la salida del Decano y remató pero Luna no pudo conectar, generando un gran peligro para la valla de Carrizo. La visita aprovechó y tras un desborde Reyes la mandó al córner, a la salida del mismo Luna volvió a probar desde afuera y desviado.

Atlético paracía aturdido Achirense casi saca ventaja del peor momento Decano, que entregaba la pelota saliendo del fondo, con el peligro que ésto conlleva. Pasado el mal momento finalmente pudo salir del fondo, Rótoli de todas maneras se acercaba con peligro cuando lo dejaban.

Sobre el final de la primera parte Atlético que solo había generado situaciones de pelota parada, se puso en ventaja por parte de Pinky Rodríguez con un tiro que sorprendió al arquero Luna desde afuera del área. Atlético que lo buscó más pero sin demasiado peligro se fue al descanso con la ventaja por la mínima.

En la segunda etapa Atlético salió en busca del segundo gol, lo que otorgaba ventajas en defensa y el contragolpe de Achirense. Poco a poco Achierense se fue adueñando de la pelota y el control del juego pero sin llegar al área de Carrizo.

Cerca de los 20′ llegó una gran jugada del Toro Leonetti que le peleó, remató tras eludir al arquero, la pelota iba mansa a meterse en el arco pero dio en el palo y salió, ahogando el grito de gol de todo el Plazaola.

Acuña salió reemplazado y entró en su lugar Ladaga en el mediocampo Decano. Achirense plegado en busca del empate y Atlético se paró de contra en busca del segundo. Los técnicos metieron mano y movieron los bancos, Villar entró en la visita, mientras que Mosca y Lamouroux entraron para defender en el Decano por Pinky Rodríguez y Papo Umpierrez. Heredia y Leonetti aguantaban arriba.

Pero Achirense lanzado al ataque lo tuvo en los pies del ingresado Villar a los 47′, pero Carrizo la mandó con una gran atajada al córner. El arquero Luna fue a buscarlo pero infructuosamente, el reloj no corría más y los 6 minutos de adición de Collado no pasaban más, tras esto Collado sumó un minuto más para la desesperación de todos, pero no hubo tiempo para más y Atlético deberá definir de local el domingo ante Sauce el pase a la siguiente ronda.

Sauce 3-San Jorge 2

En cancha de Ñapindá en el “Francisco Carnemolla”, Sauce venció 3 a 2 a San Jorge con goles de M.Barrios x2 C.Benítez, en Zermathen, A.Guiffrey anotaron para el Tractor que perdió el invicto en Colón.

Disputada la 5ta fecha y restando solo una, así están las posiciones:

1- SanJorge: 8 pts, 2- Sauce 7pts, 3- At. Uruguay 7pts , 4- Achirense 5pts

Próxima fecha (Domingo 12. 17hs)

Achirense vs San Jorge y At. Uruguay vs Sauce.