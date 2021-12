Regional Amateur: Atlético Uruguay le ganó a Sauce y se clasificó a la 2da fase

El Decano le ganó 2 a 1 como local a Sauce de Colón, con goles de Nico Ladaga y Nico Gómez se aseguró el primer lugar del Grupo y el pase a la 2da Fase del Torneo Federal amateur, tras el empate del partido restante entre Achirense y San Jorge en Colonia Las Achiras.

El cierre de la Zona 3 de la Región Litoral Sur no podía ser más ajustado, los cuatro equipos llegaban con chances de clasificar, San Jorge primero con 8 puntos, Sauce y Atlético con 7 y Achirense último con 5. Un empate al Decano lo favorecía la diferencia de gol ante Sauce, pero una goleada de Achirense lo pondría en peligro. Afortunadamente ni una ni otra se dieron, Atlético ganó merecidamente en el cierre de una seguidilla de más de 10 partidos en un mes y el empate agónico de Achirense ante San Jorge le dio el primer lugar de la Zona como premio.

Atlético Uruguay salió decidido a buscar la victoria, los laterales se proyectaban para llegar al fondo y buscar conectar con Heredia o Leonetti en el área rival, en tanto la visita con gran presencia en altura en la cancha, buscaba al 9, Benítez.

Volvió a llegar Atlético con uno de los mejores de la tarde, el Papo Umpiérrez buscó a Leonetti entrando por derecha pero la pelota le quedó atrás, de todas maneras el línea levantó la bandera y anuló la jugada..

El partido luego de varias insinuaciones de ambas partes entró en una meseta, Atlético jugaba mejor y trataba de llegar con juego asociado al arco de Sauce, pero sin demasiado peligro para Maidana.

Tuvieron que pasar 29′ minutos para que tras un centro que no pudo conectar de lleno Leonetti, éste peinó la pelota que le quedó a Ladaga que con la frialdad de un delantero, enganchó para un lado y vuelvió a enganchar y rematar directo a las piolas y desatar el grito de gol en el Plazaola.

Sauce sientó el impacto y fue a buscar el empate que casi llega tras un pelotazo al 9 que disputaron Carrizo y Benítez, la pelota quedó boyando pero se diluyó la jugada.

Pero Sauce seguiría insistiendo, un mala salida del fondo Decano a los 39′ derivó en un pase de Baena para Benítez que enganchó en el área y puso un derechazo al ángulo y el empate para Sauce.

Después del gol el Rojo colonense parecía mejor parado que el Decano, sobre el final llegó una falta sobre el Pinky que derivó en centro pasado de Albornoz y entre el Pinky y Leonetti empujaron al fondo del arco a los 47′ antes del descanso del mediotiempo.

El segudno tiempo mostró Sauce más adelante en busca de un empate que nunca llegaría, Atlético parecía sin piernas y no podía tener la pelota demasiado teimpo, la dupla movió el banco y saltaron a la cancha, Acuña, Mosca, Guardia y Germanier.

Cada uno desde su lugar le dio aire al juego Decano, Ladaga incansable en la mitad de cancha seguía metiendo y corriendo a todos, Umpiérrrez iba y venía, colaborando en el fondo y armando juego arriba.

Atlético pudo liquidarlo un par de veces pero no pudo, tampoco sufrió en el fondo con un Sauce que no peligraba demasiado al arco de Carrizo. finalmente fue victoria y clasificación en primer lugar del grupo y ahora deberá esperar para concocer a su rival en la semana. Desde ahora serán llaves de ida y vuelta, por lo que deberá definir en el Plazaola en primeras instancias.

Las posiciones finales de la Zona quedaron con Atlético Uruguay como líder con 10 unidades, seguido de San Jorge con 9, Sauce 7 y Achirense 5.