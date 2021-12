Regional Amateur: Atlético Uruguay obligado a sumar recibe a Achirense

En la continuidad y por la 5ta fecha del Grupo 3 de la Zona Litoral Sur del Regional Amateur, Atlético Uruguay enfrenta a Achirense en el Plazaola desde las 21,30 con el arbitraje de una terna de Gualeguaychú que encabezará Hernán Miguel Collaso. En Colón jugarán Sauce y San Jorge de Villa Elisa.



Tras la derrota Decana a manos de San Jorge, el líder del Grupo con 8 puntos y la victoria de Achirense (5pts) ante Sauce (4pts) por 5 a 1, el equipo dirigido por la dupla Demus-Tonelotto está prácticamente obligado a sumar de a tres para no depender de otros resultados en la última fecha para clasificar.

Atlético en su visita a la Colonia Las achiras, empató en dos tantos por bando, en un partido que pudo haber obtenido los tres puntos pero solo se trajo uno. El Verde en tanto viene envalentonado tras la goleada del día sábado en la Colonia, donde goleó a Sauce.

PROGRAMA

21:00: ATLÉTICO SAUCE vs. SAN JORGE.

Árbitro: Víctor Manuel Mora (Concordia). Asistentes: Jeniffer Dorsch y Angel Barreto (Concordia). Cancha de Ñapindá

21:30: ATLÉTICO URUGUAY vs. DEPORTIVO ACHIRENSE.

Árbitro: Hernán Miguel Collaso (Gualeguaychu). Asistentes: Lautaro Pralong y Ariel Gibaud (Gualeguaychú). Cancha «Simón Luciano Plazaola».

Posiciones: 1)- San Jorge (VIlla Elisa) 8, 2)- Deportivo Achirense 5; 3)-Atlético Uruguay 4; 4)-Sauce (Colón) 4.