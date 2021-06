Reiteran a los grupos convocados la importancia de inscribirse para recibir las vacunas contra el Covid

El subsecretario de Redes Integradas del Ministerio de Salud de la provincia, Marcos Bachetti, reiteró la necesidad de concretar la inscripción en la plataforma de que quienes tengan la voluntad de vacunarse contra el Covid y que estén dentro de los grupos convocados.

Informó además que se han recibido más 541 mil dosis en la provincia.

En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual brindada este viernes, el subsecretario de Redes Integradas de la provincia, Marcos Bachetti, brindó detalles sobre el avance del Plan Rector de vacunación contra Covid 19 en la provincia. En ese sentido, informó que a la fecha en la provincia ya se han recibido más de 541 mil dosis de vacunas de los distintos tipos. “Estas vacunas, en su gran mayoría ya se han distribuido a todos los departamentos. Hay más de 500 mil dosis distribuidas en los departamentos”, precisó.

En ese orden, se refirió al total de dosis aplicadas en la provincia y detalló: “Hoy el total de dosis aplicadas y registradas en la provincia, el número está entre 387 mil”, precisó. “Es un número importante, se está avanzando más dinámicamente y con mayor celeridad en las jornadas de vacunación. Esto tiene que ver directamente con la llegada de vacunas. A medida que más vacunas y más dosis nos llegan más rápido vamos a ir en la aplicación”, aseguró.

Y agregó: “Es importante tener en cuenta que estos números representan que ya hemos recibido dosis para más del 30 por ciento de la provincia. Si bien todavía falta, estos envíos y este mes de junio nos esperanza para que sea un mes bisagra en la vacunación y en el plan rector para poder tener los efectos buscados por la vacunación a mediano plazo en lo que va de este año y en la pandemia”, indicó el funcionario de Salud.

En relación a los grupos priorizados, dijo que en lo que es personal de Salud, adultos mayores de 70 años, personas de entre 60 y 69, de 18 a 59 años con factores de riesgo y el personal estratégico, “en todos hay buenos porcentajes de avances en la vacunación”.

“Con los mayores de 70 años estamos arriba del 82 por ciento, y los de 60 a 69 ya estamos casi al 80 por ciento. Esto habla de que el grupo principal de riesgo que es el de los adultos mayores de 60 años, ya estamos por encima del 80 por ciento de lo establecido y planificado en el principio de plan rector al principio de este año. Y venimos avanzando fuertemente con el grupo de riesgo de 18 a 59 años, y ya estamos en el 35 por ciento. Este es el que actualmente se está aplicando las dosis en casi toda la provincia”, describió el funcionario.

Recordó que tal como se informó la semana pasada “pudimos reiniciar el personal estratégico dentro de lo preestablecido en el inicio del Plan Rector. Acá está la fuerza de Seguridad, están los docentes y auxiliares, están todos los trabajadores de estos grupos esenciales en los cuales hemos avanzado y en este momento estamos avanzando en toda la provincia”, resaltó.

“Todo este porcentaje de avance nos habla que estamos alrededor del 60 por ciento de la población objetivo ya vacunada. La verdad que hemos podido acelerar en estas semanas con el ingreso de nuevas dosis al plan de vacunación. De las más de 500 mil dosis recibidas, 100 mil llegaron en la última semana en la provincia”, comentó.

INSCRIPCIÓN EN LA PLATAFORMA

Bachetti, recordó que todas las personas que tengan la voluntad de vacunarse, que estén dentro de los grupos convocados, tienen que inscribirse en la plataforma de voluntad de registro de vacuna. “Esta herramienta, si bien no es la única, ordena muchísimo la gestión de la vacunación en todos los departamentos porque no solo que tenemos el contacto directo y la voluntad de las personas, sino que tenemos bien claro las cantidades, distribución y logística se nos facilita”, precisó el funcionario.

Apuntó que para toda la provincia se habilitó en la plataforma la inscripción para las personas entre 50 y 59 años que no tengan factores de riesgo. “Las personas de esta franja etaria que se quieran vacunar es necesario que se inscriban en la plataforma”, reiteró Bachetti y adelantó que “desde mediado de junio queremos avanzar en toda la provincia porque si bien son personas que no tienen comorbilidades importantes o no tienen factores de riesgo, tienen una edad donde hoy el coronavirus está atacando fuertemente, que son los adultos jóvenes y los adultos mayores antes de los ancianos por supuesto”, dijo y explicó en todas las localidades se está trabajando en un ciento por ciento con la plataforma.

Y completó: “Vamos a seguir acelerando el proceso de vacunación, semana a semana, día a día los equipos de vacunación y de los hospitales de las provincias y centros de salud están aumentando las horas de vacunación al tener más dosis tranquilamente podemos hacerlo y también ampliando la capacidad en días”.