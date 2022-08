Renuevan el pedido de justicia a tres meses de la muerte de Tahiel

Los familiares de Tahiel, el nene de 2 años que murió víctima de golpes y maltratos, expresaron su deseo de lograr cuanto antes una condena a la madre del pequeño, Macarena Ortíz, que permanece detenida en prisión.

Este martes 2 de agosto se cumplen tres meses del momento en que Tahiel Moussou, un nene de 2 años y 11 meses, entró sin vida a la guardia del Hospital Centenario de Gualeguaychú, víctima de golpes y maltratos en un contexto de violencia intrafamiliar.

Fabiana Magallán, abuela paterna del niño, con mucho dolor volvió a pedir celeridad para la concreción del juicio contra Macarena Ortíz, la madre de Tahiel que lo tenía a su cargo. “Hace tres meses que te arrebataron la vida y eso no ha sido condenado. No sé porque hay tanta piedad y consideración cuando con vos no la tuvieron”, expresó en un posteo de Facebook.

A su vez, le reclama a Ortíz que no haya defendido a su hijo y sostiene que para ella la joven madre se “trata de hacer pasar por loca”. Mientras que recuerda lo que Tahiel se quedó sin vivir como sus “ganas de jugar a la pelota, crecer, ir al jardín o la escuela”. La abuela se mantiene firme y agregó que la muerte “no va a quedar en el olvido, por este asesinato voy a pedir justicia” y le pide a Tahiel “fuerzas para seguir luchando”. En tanto, la causa sigue en el proceso de toma de declaraciones y afianzamiento de pruebas para esperar un turno de elevación a juicio.

Recordemos que la mamá del nene, Macarena Ortíz, permanece detenida en la Comisaría de la Mujer y Minoridad con prisión preventiva. Está imputada por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo con alevosía” tras los hechos ocurridos el 2 de mayo en el Barrio La Cuchilla. El otro presunto responsable de la muerte del menor era su padrastro, Alfredo Sebastián Ferreyra, de 38 años, quien se quitó la vida mientras estaba detenido en la Jefatura Departamental al día siguiente de la muerte de Tahiel.