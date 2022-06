Renunció una directiva del Jardín de la Normal tras una denuncia de abuso a un niño

El Jardín de la Escuela Normal Mariano Moreno estuvo implicado esta semana en un caso de abuso hacia un menor del establecimiento por parte de un hombre de maestranza. El caso está judicializado.

Al respecto, Ana María Díaz, Directora Departamental de Escuelas, habló esta mañana con la radio pública y comentó los avances de la investigación e informó la renuncia de la vicedirectora del turno mañana del Jardín de la Escuela Normal.

«Es una situación que se ha judicializado mediante una denuncia, y lo que hemos hecho desde el momento de conocer la situación denunciada por la madre del menor, fue por supuesto tomar contacto con la Escuela, tuvimos una larga reunión ayer con los papás y mamás de todas las salitas, y estamos a la espera de la resolución judicial», expresó Díaz.

Además la docente aseguró «sabemos que hay un principio que establece que «toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», pero como medida de prevención, la Escuela Normal ha accionado determinadas cuestiones para preservar tanto a las presuntas personas que puedan estar implicadas, como así también a los menores que concurren allí» y seguidamente agregó «no hay ninguna medida de restricción».

Consultada por el hecho ocurrido en sí, la Directora Departamental de Escuelas informó «el oficio y la denuncia policial de la madre, dicen que habría un mayor de edad que trabaja en la Escuela, que le habría sacado la campera, el delantal y lo habría mordido al niño».

Por otro lado, Díaz confirmó la presentación de la renuncia de quien se desarrolla como Vicedirectora del turno mañana del nivel inicial de la Escuela Normal Mariano Moreno y comentó que «en la tarde de ayer presentó la renuncia, hoy se va a formalizar, y presentaremos el llamado a concurso del cargo para el viernes».

Respecto a los motivos que la habrían llevado a tomar esta decisión, Díaz aseguró que «se desconocen» y añadió «mientras estuvimos en la reunión, la señora Vicedirectora no expuso ese deseo de llevar a cabo la renuncia, no se si será una situación pensada o no, pero habrá que pedirle el informe a quien la presentó».

Lt11 y La Pirámide