Repercusiones de todo el arco político sobre el acuerdo con el Fondo Monetario

Los principales referentes de los distintos espacios de la oposición política al Gobierno celebraron el acuerdo alcanzado con el FMI por los beneficios que le brinda a la economía argentina.

JXC saludó la concreción del acuerdo tras mantener una reunión por Zoom. Foto Archivo.



Dirigentes de la oposición saludaron este viernes la concreción del acuerdo entre Argentina y el FMI al estimar que el entendimiento con el organismo de crédito internacional contribuye a darle “previsibilidad a la economía del país”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantuvo ayer por la mañana una reunión por Zoom y en un comunicado titulado “Sobre el principio de acuerdo con el FMI”, manifestó que “Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default”.

“Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la Sociedad”, señalaron en el texto.

Asimismo, afirmaron: “Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado”.

En la reunión participaron los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC); el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destacó como “un primer paso positivo” al acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI por la renegociación de la deuda al señalar que “es una buena noticia para el país”.

El también titular de la UCR indicó que “es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para nuestra economía”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, escribió en su cuenta de la misma red social que “El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país” y manifestó que “Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento”.

“Pero además, sigue siendo imprescindible que el Gobierno le anuncie a los argentinos un plan económico para recuperar el crecimiento y generar trabajo”, expresó.

El auditor general de la Nación y presidente de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, a su vez, dijo en declaraciones a radio Rivadavia que el acuerdo con el FMI es “el camino correcto” y destacó que se impuso “un criterio de responsabilidad”, dado que “el peor escenario era el default”.

El presidente del bloque de la UCR de la Cámara alta, Luis Naidenoff, manifestó, por su parte, que se trata de “una buena señal” y expresó su satisfacción por el debate que se dará en el Congreso sobre las pautas fijadas con el organismo de crédito internacional.

Por su parte, el diputado nacional porteño Martín Tetaz remarcó, por su parte, los aspectos “positivos” del acuerdo, como la refinanciación y la recomposición de reservas, aunque se preguntó “¿cómo llegaremos a las metas 2024?”.

También dese el radicalismo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Facundo Manes aseguró que “es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI”.

El diputado nacional mendocino por la UCR Julio Cobos aseguró que el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional es “positivo” y un “primer paso necesario” para estabilizar la economía nacional, y aseguró que desde su rol como legislador va a acompañar las medidas que “encaminen” al país por “el sendero del crecimiento”.

Otro mendocino, el exgobernador y titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, sostuvo que “es una buena noticia” el acuerdo alcanzado y agregó que “todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia”.

Cornejo consideró que “se podría haber evitado un año de angustia, pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos”.

A su turno, el senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau calificó como “una buena noticia” el entendimiento, al sostener que “impide el aumento de la incertidumbre”.

“Frente a las múltiples fuentes de angustia que nos afectan a los argentinos, hemos tenido una buena noticia que impide el aumento de la incertidumbre: las conversaciones del gobierno y el FMI han evitado el default, sostuvo el legislador radical y economista desde su cuenta de Twitter.

En el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó que el Gobierno “defendió la reactivación económica” y afirmó que el entendimiento “genera confianza dentro y fuera del país”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que “fue el mejor acuerdo al que se podía llegar”. Y sostuvo: “El acuerdo es razonable para ir saliendo de algo que era impagable. No se le va a tener que echar mano a las relaciones laborales, a la capacidad de crecimiento ni a las jubilaciones”.

El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, consideró que “es el primer acuerdo con el FMI donde no habrá ajuste para mantener del crecimiento de Argentina”.

En tanto, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, celebró que el presidente Alberto Fernández “mantuvo firmes sus convicciones” y logró un entendimiento que “no cae sobre los derechos previsionales ni laborales, sino que prioriza el desarrollo económico”.

En este marco, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su “acompañamiento” al acuerdo, por entender que resulta “clave para que la expansión del nivel de actividad económica se consolide”.

En un comunicado, desde la entidad sostuvieron: “Celebramos el principio de acuerdo alcanzado, y abogamos por que en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del entendimiento”.