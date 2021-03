En el marco del Paro Internacional por el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los turnos dados para la obtención de las licencias de conducir serán reasignados vía mail.

Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay detallan que “Si no dejaste tu mail o no lo has recibido, podés acercarte desde el martes a la oficina de Tránsito y pedir el cambio de turno”.