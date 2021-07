Resultados del Martes y calendario del 28 de julio para los argentinos

00:05 Laser radial / Lucía Falasca terminó 18° en la quinta regata, 14° en la sexta y se ubica 33° en la general.

00.05 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio culminaron 10° en la general luego de tres regatas.

00.15 Laser – Francisco Guaragna finalizó 12° en la cuarta regata, 24° en la quinta y 26° en la sexta para quedar 24° en la tabla general.

01.05 Finn – Facundo Olezza se ubicó 5° en su primera regata y cuarto en la segunda.

01.15 Tiro: Fernanda Russo y Alexis Eberhardt terminaron en el puesto 27 con un total de 618.2 en la clasificación carabina 10 metros mixto.

02.00: Tenis, single masculino: Diego Schwartzman vs Tomas Machac / Segunda ronda

02.00: Tenis, single femenino: Nadia Podoroska cayó 6-2 y 6-3 ante Paula Badosa (ESP) y quedó eliminada en tercera ronda.

03.00 Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe finalizó 23° la prueba con un tiempo de 1:25:13.

06.30 Rugby Seven: Los Pumas vencieron 19-14 a Sudáfrica y avanzaron a semifinales

09.00 Vóley de playa: Azaad/Capogrosso vs Brouwer/Meeuwsen (NED): La dupla argentina cayó 21-14 y 21-14.

23.30 Rugby Seven: Los Pumas cayeron ante Fiji en Semifinales, jugarán 5:30 Am ante Gran Bretaña por el Bronce.

23.00 Tenis – single masculino: Diego Schwartzman perdió ante Karen Khachanov, por la tercera ronda 6-1, 4-6, 6-1.



Calendario del 28 de julio para los argentinos

00:05 Vela: RS:X – masculino / Francisco Saubidet/ carreras 07, 08 y 09.

00:05 Vela: Finn / Facundo Olezza/ carreras 03 y 04

00:15 Vela: RS:X – femenino / Celia Tejerina / carerras 07, 08 y 09

01.47 Canotaje slalom: Lucas Rossi / Eliminatorias K1

02.00 Ciclismo ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Francia

02:35 Nacra 17: Santiago Lange y Cecilia Carranza / Carrera 01

02:50 470 femenino: Belén Tavella y Lourdes Hartkopf / carrera 01

02:50 Vela: 49er FX femenino / Victoria Travascio y María Sol Branz / carreras 04, 05 y 06.

04.00 Handball masculino: Argentina vs. Noruega

06.51 Boxeo: Mirco Cuello vs. Chatchai-Decha Butdee por los octavos de final del peso pluma masculino de 52 a 57kg.

07.00 Hockey femenino: Argentina vs. República Popular de China

07.52 Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho

08.00 Fútbol masculino: Argentina vs. España

08.00 Vóley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN)

21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Italia

21.30 Hockey masculino: Argentina vs. India

22.00 BMX Racing: Exequiel Torres / Cuartos de final

23.00 Vóley de playa: Azaad/Capogrosso vs Lucena/Dalhausser (USA)

23.30: Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / Final C de scull doble ligero.