Resultados positivos en la celebración responsable de año nuevo

Concepción del Uruguay celebró en paz la despedida del 2020 y recibió el nuevo año de manera segura, la ciudad vivió con normalidad los festejos por la llegada del 2021 sin aglomeraciones.

Se controlaron las medidas de distanciamiento social, con impacto altamente positivo, implicando la responsabilidad del Estado, la responsabilidad individual y también la responsabilidad colectiva. Bajo la coordinación operativa de la Policía de Entre Ríos, y con marcada presencia, toda la Jefatura Departamental, el Municipio, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal realizaron controles preventivos durante las celebraciones del año nuevo en el marco del decreto nacional de necesidad y urgencia n°1033/2020, estando permitidas las reuniones familiares y sociales hasta veinte (20) personas en espacios cerrados y en espacios al aire libre, salvo el grupo conviviente.

La realización de eventos en espacios públicos y/o privados no estaba autorizada. En el marco del operativo desplegado, se preservaron los espacios públicos, colocándose vallados, pero permitiendo la circulación y el tránsito, evitando la permanencia que posibilite aglomeraciones con el fin de que no haya concentración de personas. Al no estar permitido el consumo de alcohol en la vía pública y tampoco los cortes de calles para hacer festejos, se abordó durante toda la madrugada preventivamente cualquier situación que presente estas características. Respecto de la conducción responsable, se hicieron operativos de alcoholemia, la tolerancia en este sentido siempre es “cero”.

Desde el Municipio, Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal enfatizaron en que la responsabilidad colectiva ayudará a disminuir la transmisión del virus, evitando la saturación del sistema de salud, lo que podría provocar un aumento exponencial de la mortalidad en nuestra ciudad.