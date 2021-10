Retiran enjambres de abejas de manera gratuita

Con la llegada de la primavera inicia la aparición de enjambres de abejas en las zonas urbanas. De encontrarse alguno cerca del domicilio, se solicita comunicarse con Río de los Pájaros Cooperativa Apícola, quienes lo retiran de manera gratuita.

Con la llegada del calor, las colmenas aceleran su actividad, las poblaciones de abejas se multiplican rápidamente y el espacio interior de las colmenas se llena de alimentos, crías y obreras; y es en ese entonces cuando comienzan a esparcirse los enjambres.

En ese sentido, la Municipalidad de Concepción del Uruguay hace saber a la población, que ante la aparición de enjambres cerca de algún domicilio, puede comunicarse con la cooperativa apícola Río de los Pájaros. Sus integrantes retiran gratuitamente los enjambres, evitando así riesgos para las vecinas y los vecinos; y no atentar contra las abejas.

Los teléfonos disponibles para retirar los enjambres son los siguientes: (3442) 610000 – (3442) 500693 – (3442) 613872 – (3442) 645084 – (3442) 668752 – (3442) 569539 – (3442) 408050 – (3442) 481548 – (3442) 528620 – (3442) 426889 – (3442) 449020 – (3442) 440635 – (3442) 625758 – (3442) 641624 – (3442) 544041.

Control de las abejas

Por regla general, las abejas hacen el enjambre en lugares altos, aunque se han dado casos de que han llegado a anidar en el acerado. Normalmente se instalan en cornisas, fachadas de edificios, árboles. El enjambre debe ser retirado por personal especializado, debido a la peligrosidad de las picaduras cuando molestamos el enjambre y por ser una especie protegida.

Se puede proceder mediante dos métodos: retirar el enjambre completo o la atracción de la reina mediante feromonas hasta otro panal artificial (el resto de abejas y zánganos seguirán a la reina), para que finalmente se lo lleve un apicultor y les proporcione un nuevo hábitat.

Una vez que se ha retirado el enjambre, se fumiga la zona con productos repelentes que impiden la reconstrucción del enjambre. Se promueve el traslado del enjambre antes que la eliminación del mismo, cuidando así el medio ambiente y respetando la importancia para el ecosistema.

Importancia de las abejas

Gracias a las abejas concebimos la vida tal y como es ahora. Las abejas son las encargadas de la polinización de las plantas, por tanto, sin las abejas no tendríamos frutos, no habría semillas, no germinarían plantas, no habría alimento para los animales.

Además, son uno de los mejores bioindicadores naturales de los niveles de contaminación y cambio climático, ya que son muy sensibles a los pequeños cambios en las condiciones climáticas y contaminantes. No existiría la vida sin la ayuda desinteresada de estas pequeñas voladoras.