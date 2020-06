Reutilización: Convierten ramas de poda en “chips”

La Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Salud Ambiental puso en marcha una máquina chipeadora. Este equipamiento permite procesar y convertir en chips ramas que son resultado de la poda de árboles.

De esta forma, se evita que las ramas lleguen hasta la celda del relleno sanitario de la Municipalidad. Asimismo, el chip producido puede ser utilizado con diversos fines, siendo actualmente empleados una parte de esta producción en el Vivero de la Municipalidad, dependiente de Áreas Verdes.

El primer uso de la máquina se realizó este viernes en barrio Sarmiento, resultando una prueba exitosa. El coordinador de la Dirección de Salud Ambiental, Francisco Savoy, informó que la chipeadora trabajará dos días por semana en los barrios, mientras que otros tres días lo hará en el relleno sanitario municipal.

Es importante recordar que las ramas resultantes de la poda no deben ser mezcladas con los residuos sólidos urbanos, que son recolectados por el servicio municipal de recolección. También vale recordar que no se poda cualquier árbol, sino solamente aquellos que puedan interferir con cables o luminarias. “No se podan árboles sin razones, ya que la poda no es una medida obligatoria. Se trata de no podar para preservar la vida del árbol”, explicó Roberta Barrera, jefa de Áreas Verdes.

En caso de existir árboles que compliquen el tendido de árboles o la utilidad de luminarias públicas, se puede solicitar su poda llamando al teléfono de Atención al Vecino (427626) o al celular 3442523587 donde también se pueden enviar mensajes de audios o texto. A ambos teléfonos también pueden consultar por extracción de árboles.