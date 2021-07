Riquelme: “Lo único que pide Boca es competir sanamente”

El vicepresidente del Xeneize apuntó contra el presidente de la Liga Profesional luego de que negaran el pedido de postergar el duelo con San Lorenzo para que no tenga que jugar la Reserva.



Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, volvió a disparar contra Marcelo Tinelli, presidente del torneo, por rechazar el pedido del club. “Nos preocupa que mañana tengan que salir a jugar nuevamente nuestros chicos, es demasiado el esfuerzo que están haciendo. La Liga tenía todo para tratar esto de la mejor manera, no les costaba nada dejarnos jugar con los titulares, no hay ningún infectado, deberían haber sido solidarios”, declaró Román en una entrevista con Radio 10. “Tinelli me dijo el jueves que el sábado ante Banfield íbamos a jugar con el plantel profesional. Cuando me llamó para decirme que el sábado íbamos a poder jugar haciéndonos un PCR por la mañana, decidimos poner a los chicos a jugar en la reserva”, explicó más tarde.

“Nosotros tenemos que hablar con el Presidente de La Liga porque nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino. Nuestros hisopados dieron todos negativos, hablamos con Tinelli, mostrándole todo lo que nos dieron del consulado que en ningún momento rompimos la burbuja. Pedimos que nos dejen competir sanamente, es lo único que queremos”, deslizó más tarde. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a esos chicos, muchos se llenan la boca diciendo que hay que hacerlo pero después los mandan a jugar dos días seguidos. Nosotros les vamos a estar eternamente agradecido por haber hecho lo que hicieron el sábado”, añadió.

“Yo al futbol argentino le voy a estar sumamente agradecido, siempre tengo la ilusión de que va a crecer, pero nunca se vivió esto que nos esta pasando a nosotros, es raro. Yo lo único que quiero es que el fútbol argentino siga creciendo, nosotros sabíamos que el sábado nos íbamos a presentar, nuestro club es así, es algo sano”, aseveró. “Boca es demasiado grande, nos tenemos que cuidar, tenemos que hablar todas las cosas que creemos que no están bien de buena manera, tenemos que ser solidarios. Yo no voy a pensar mal, siempre pienso de buena manera, lo único que Boca quiere es competir, tenemos un buen plantel”, agregó.

“No estamos contentos con la imagen que se dio en Brasil, pero es fácil hablar desde afuera. Si el seguridad del estadio te empuja, te tira gas, vos: ¿Qué haces? En Brasil vale todo, te cagan a palos, nosotros ganamos y nos cagaron a palos. En la comisaria maltrataron a nuestros jugadores. El Presidente de Mineiro nos tiraba botellas y esta en su casa como si nada hubiera pasado. No estoy de acuerdo con la imagen que dimos, pero nos teníamos que defender”, disparó. “Yo no le tengo bronca a nadie, hasta el ultimo día de mi vida no voy a entender como habiendo ganado los dos partidos nos quedamos afuera de la Libertadores. El fútbol argentino tiene que llegar hasta las ultimas instancias, hubiera sido muy lindo vivir unos cuarto de final frente a River”, concluyó.