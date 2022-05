River clasificado cierra la fase de grupos ante Alianza Lima

El Millonario cierra el Grupo F este miércoles, desde la 19, con el objetivo de sumar de a tres y finalizar entre los mejores primeros.

A pesar de ya tener el pasaje a octavos de final en la mano, no será un compromiso simplemente “para cumplir” el que tendrá el Millonario por delante. Es que con los tres puntos (lidera con 13 el Grupo F), se garantizará quedar entre los mejores primeros del certamen y en tanto aumentará sus chances de definir de local las instancias de eliminación directa.

Justamente por eso, Marcelo Gallardo no cedió a Franco Armani y Julián Álvarez de antemano a la Selección Argentina, ya que pretende poner a sus mejores soldados para recibir a los Blanquiazules. En esa línea, el once mantendrá la base de aquellos que golearon a Colo Colo y solo vería dos variantes: el arquero casildense (superó el Covid-19) y Enzo Pérez (cumplió con la fecha de suspensión), ya a disposición, regresarán por Ezequiel Centurión y Bruno Zuculini (positivo de coronavirus) respectivamente.

La probable formación de River: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.