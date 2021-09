River e Independiente se repartieron un tiempo cada uno para un empate justo

Con goles de Bustos y Romero, el Millonario y el Rojo no se sacaron diferencias en el Monumental e igualaron 1-1 por la décima fecha. El Rojo, malogró la chance de ser único líder tras los empates de Lanús y de Talleres.



En un clásico entretenido, River e Independiente igualaron 1-1 en el Estadio Monumental y repartieron puntos por la décima fecha de la Liga Profesional. El Rojo, fue el protagonista de la etapa inicial, en la que logró imponer condiciones y abrir el marcador, mientras que el Millonario hizo méritos en el complemento para empatar a través de Braian Romero.

Lejos de llevar a cabo un planteo mezquino y replegar sus líneas en terreno visitante, el conjunto de Julio César Falcioni dominó de punta a punta el primer tiempo y no sufrió peligro por parte de un equipo local con claras falencias para defender, generar juego y dar la puntada final.

Alan Soñora avisó en el comienzo del encuentro con un remate que se fue besando el poste zurdo de Enrique Bologna. Minutos más tarde, Juan Manuel Insaurralde ganó de arriba en el área riverplatense y ubicó su cabezazo muy cerca del mismo palo. Hasta que, antes de la media hora y después de tanto buscar, Alan Velasco, indomable para toda la defensa millonaria, asistió con notable maestría a Fabricio Bustos, quien apareció solo en la otra punta del área grande y, con un zurdazo preciso y esquinado, bordó el 1-0 para los suyos a los 28 minutos e hizo explotar de la bronca a Enzo Pérez.

Más allá del reclamo del mendocino para todos sus compañeros, River no encontró los caminos para hacer tambalear a la defensa de los de Avellaneda, que tuvo en Sergio Barreto su punto más alto, y se fue al vestuario habiendo tenido apenas una chance en los pies de Braian Romero que pasó varios metros por encima del travesaño de Sebastián Sosa.

En el complemento, no obstante, los dirigidos por Marcelo Gallardo cambiaron la cara y encontraron la manera de lastimar a los del Emperador. A los 11, Nicolás De la Cruz se hizo cargo de un tiro libre y casi cuelga la pelota de un ángulo. En la acción siguiente, Romero conectó en el área y no pudo darle dirección de red. Pese al yerro, el atacante se redimió a los 20 minutos: Jorge Carrascal disparó mordido y éste, con una definición poco ortodoxa que incluyó un movimiento con el taco y un impacto con el empeine, firmó el 1-1.

Con el correr del reloj, Independiente tuvo dos oportunidades claras para llevarse la victoria, en la frente de Gastón Togni y en el botín derecho de Gonzalo Asís, pero no pudo vencer los guantes de Bologna y terminó empatando en un clásico movido ante River, que también podría haberlo ganado en una de las últimas con un remate a colocar de Pérez.

Con este resultado, el Rojo desperdició la chance de ser único puntero y quedó en el tercer escalón de la Liga Profesional con 19 puntos, mientras que el Millonario lo sigue un escalón por debajo con 18 unidades.