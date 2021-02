River: Gallardo, habló de todo en la conferencia de prensa

El entrenador habló durante una hora y tocó todos los temas, desde las evaluciones para continuar hasta todos los nombres que se hablan en este mercado de pases. Elogios a los históricos.



River arrancará formalmente la temporada 2021 este miércoles, cuando se enfrente con Defensores de Pronunciamiento por los 32° de final de la Copa Argentina, y en la previa del debut del Millonario, Marcelo Gallardo brindó otra atractiva conferencia de prensa, en la que habló de su continuidad, los distintos nombres que suenan en el mercado de pases y dio 10 de 11 para jugar mañana ante Depro en la cancha de Banfield.



“No estoy acá para confirmar nada”, arrancó Gallardo para despejar rápidamente cualquier tipo de especulación sobre su futuro y agragó: “Simplemente, para comunicarnos y hablar de los temas que han sido motivos de charla. Siete años en un lugar de tanta exigencia, lo que demanda esta institución, genera un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a ver dónde estamos parados”.



Gallardo, como cada vez que habla sobre su continuidad, aseguró que es un momento de evaluar todo lo que lo rodea y ver si están todas las partes (dirigentes, futbolistas y cuerpo técnico) en sintonía para seguir al frente de un proyecto muy exigente. “No hablo de la victoria, este año no ganamos nada. Hablo de seguir involucrados, no es lo mismo estar dos años en un lugar que siete años en River. Tengo que mirar a mí alrededor, conectarme con mi entorno, con toda la gente involucrada… Necesito de todos, yo soy la cabeza, pero no puedo solo”.



Gallardo, además, habló uno por uno de todos los nombres que se relacionan en este mercado de pases a River. El Muñeco le abrió la puerta a Jonatan Maidana, reconoció está permanentemente en contacto con Sebastián Driussi y contó el día en el que puso por primera vez los ojos en Agustín Palavecino. Además, se refirió al futuro de Leonardo Ponzio y Javier Pinola después de junio y se enojó cuando le preguntaron por Marcos Rojo.