River superó a Central por 2 a 1

River logró recuperarse rápidamente en la Copa de la Liga Profesional tras el debut con derrota ante Banfield: venció 2-1 a Rosario Central en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda en un partido que se celebró en el marco de la Zona 3 que completa Godoy Cruz. Los tantos fueron marcados por De La Cruz y Pratto para River, y Vecchio de penal para Central.

Con estos resultados, Banfield lidera la Zona 3 con seis unidades, seguido por River y Rosario Central, ambos con tres. Godoy Cruz completa la tabla sin puntos. El Canalla y el Taladro se encontrarán el próximo viernes desde las 19 en lo que será la apertura de la fecha 3 del torneo. El Millonario viajará a Mendoza el sábado para enfrentara a Godoy Cruz desde las 21.15.

Vale recordar que los dos primeros de cada zona se clasificarán a la Zona Campeonato (12 equipos que se dividirán en los Grupos A y B), certamen que brindará un boleto a la Copa Libertadores de 2021. Los dos últimos, en cambio, irán a la Zona Complementación (también se disputará en dos zonas de seis equipos), torneo que dará un pasaje a la Copa Sudamericana de 2022.

“En estos dos primeros partidos la imagen que solemos dar no fue la habitual, pero algunos intentarán tratar de analizar sólo estos dos partidos y yo trato de mirar los seis partidos que jugamos. En estos dos últimos no jugamos bien, no funcionamos como habitualmente lo hacemos y está bueno decirlo. Somos conscientes y eso es importante. Hoy nos tocó no jugar bien y ganar”, expresó Gallardo.