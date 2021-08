Robo a la distribuidora Di Zeo: Dispusieron la prisión preventiva para el último detenido

La Jueza de Garantías N° 1 hizo lugar al pedido efectuado por la fiscal de la causa. Figueroa cumplirá los primeros 30 días de arresto en la Comisaría Primera de ciudad.

Este viernes por la mañana se realizó en los tribunales locales la audiencia pública para tratar la situación procesal de José Daniel Figueroa (36 años), quien se encontraba prófugo y con orden judicial de detención en el marco de la presente causa. Se trata del segundo imputado por la causa de robo a la distribuidora de cigarrillos Di Zeo de nuestra ciudad, detenido en un allanamiento efectuado por la Policía de Entre Ríos este miércoles en su domicilio.

El pedido fue realizado por la fiscal Dra. María Occhi, quien inicialmente dio lectura a los hechos por los cuales se lo imputa a Figueroa como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse (art. 166 inc. 2 último párrafo del Código Penal Argentino). La misma calificación legal se le atribuye a Juan Antonio Galarza, quien actualmente transita el proceso penal en libertad bajo estrictas reglas de conductas, y a tercer hombre no identificada aún.

Luego de su alegato, Occhi solicitó a la jueza Dra. Melisa Ríos la prisión preventiva por el término de 90 días para Figueroa, exponiendo con precisión los riesgos procesales existentes. Seguidamente, la magistrada hizo lugar este requerimiento por lo cual Figueroa permanecerá detenido en Comisaría Primera, a la espera de cupo a alguna unidad penal de la provincia. También estuvo presente la defensa del imputado a cargo del Dr. José Eduardo Peluffo.

El 11 de febrero de este año por la mañana, dos personas en una moto tipo enduro de color negro se cruzaron delante del auto de los hermanos Di Zeo, quienes tenían en su poder una suma importante de dinero proveniente de recaudaciones de la firma comercial. Uno de ellos se bajó rápidamente de la moto y con un arma de fuego en la mano amenazó a los ocupantes del auto que llevaban el dinero para depositar. De este modo, lograron hacerse del maletín y escapar en dirección a la colectora Sur de nuestra ciudad rumbo al oeste.

Para lograr este asalto, uno de los involucrados- Juan Antonio Galarza- desciende del vehículo marca Chevrolet propiedad de José Daniel Figueroa, el cual se encontraba estacionado en calle 26 del Oeste Norte. Junto a este último, se dirige caminado hasta la intersección de calles 8 de junio y 26 del Oeste Norte, donde se sube como acompañante a la moto tipo Cross de color negra y perpetrar el atraco.