Robo a mano armada irán a Juicio por Jurados

La fiscal que investiga la causa pidió la elevación a Juicio por Jurados. Hay tres imputados, dos de ellos menores de edad. La audiencia se efectuó en el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del juez Dr. Gustavo Díaz.

La agente fiscal Dra. María Becker hizo efectiva la presentación de remisión de la causa a Juicio por Jurados. En audiencia a puertas cerradas (preservando la identidad de los adolescentes) el Juez de garantías escuchó a las partes, quienes allí discutieron sobre los hechos imputados, la calificación legal, y sobre las nulidades en la causa.

En su alegato la fiscal mencionó la culminación de la investigación penal preparatoria (IPP), con lo cual reunió pruebas suficientes para llevar a los tres acusados a Juicio por Jurados.

En su fundamento, hizo hincapié en la acordada del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en la cual establece la posibilidad de realización de esta modalidad de juicio en aquellas causas dónde participen en el hecho delictivo conjuntamente mayores y menores de edad. Incluso hasta el final del veredicto, en el cual se realizará una integración de sentencia con el juez de menores, quien decidirá qué tipo de pena se aplicará para ellos.

Asimismo, mencionó el hecho ocurrido en marzo de este año en la cual tres hombres, uno mayor de edad y dos menores ( de 16 y 17 años), robaron una bicicleta a mano armada. Al escapar con el rodado efectuaron un tiro al aire que le produjo lesiones al ciclista, poniendo en riesgo su vida. Señaló que la calificación legal de la causa es la de robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber causado a la víctima lesiones graves

A su turno el abogado defensor José Pedro Peluffo, quien representa a los tres imputados, mencionó estar en disconformidad con la investigación y que no es suficiente la evidencia recolectada para probar la autoría de los hecho que se le imputan a sus defendidos. Sobre todo del acusado mayor de edad, sobre el cual seguidamente solicitó el sobreseimiento, medida que presentó oposición por parte de la fiscal y a la cual el juez Díaz no hizo lugar. Finalmente no presento oposición a las medidas de coerción dispuestas.

Por su parte, la Dra. Alejandrina Herrero participó de la audiencia en carácter de representante del Ministerio Pupilar, haciendo saber que en la investigación no se han vulnerado los derechos de los menores de edad. Asimismo, no efectuó objeciones ni opuso a la elevación del juicio bajo modalidad de jurados, sin dejar de solicitar los informes correspondientes al Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes (COPNAF) sobre la situación de los menores, organismo que hoy no estuvo presente.

Situación de los imputados

En cuanto a la situación procesal de los imputados, continuará en libertad bajo la imposición de medidas de coerción dispuestas por el Juez y solicitadas por la Fiscalía. Las mismas serán por el término de 90 días y/o hasta la conclusión de la Etapa de Juicio Oral por Jurados, con respecto al imputado mayor de edad y uno de los menores, a quienes se les ordenó mantener los domicilios fijados oportunamente, que no podrán variar sin previa autorización judicial; la prohibición de mantener contacto por si o por intermedio de terceras personas y por cualquier vía con la víctima con las víctimas y testigos.

Para el caso del menor que estuvo privado de su libertad (arresto domiciliario) hasta el 5 de julio pasado, se dispuso prorrogar las medidas de coerción dispuestas oportunamente, a saber: la obligación de no entorpecer la investigación ni interferir con la misma; no mantener ninguna comunicación ni contacto por sí o por intermedio de otras personas con los testigos, cómo tampoco con la familia de la víctima; la prohibición de manera total circular en el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas en consonancia también con la restricción sanitaria; la prohibición de acercamiento al barrio donde sucedieron los hechos, dentro de un radio menor a las diez cuadras a la redonda, lugar en el cual además viven los testigos. Todo ello bajo el cuidado y vigilancia de una persona mayor de edad propuesta oportunamente.

Ahora sólo resta esperar que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay fijé una fecha para la realización del Juicio por Jurados.