Robo en estación de servicios delincuentes identificados ya tienen antecedentes

El personal policial realizó allanamientos en Paraná y logró secuestrar más de $400 mil en una vivienda de barrio 1º de julio, se confirmó. Tres personas fueron identificadas y todos cuentan con antecedentes.

La estación de servicios YPF del Acceso Norte de Paraná sufrió el lunes por la mañana, un asalto a mano armada por parte de dos delincuentes que escaparon en moto, tras alzarse con una fuerte suma de dinero, que según se confirmó, superaba los $1,2 millones.

Personal del área de Robos y Hurtos, dependiente de la División Investigaciones, realizó diversas tareas investigativas y llevaron a cabo procedimientos en barrio 1° de Julio. Este miércoles, tras realizar un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio, se logró encontrar gran cantidad de dinero. Además, se logró identificar a tres personas, que tendrían antecedentes.

El jefe de la División Robos y Hurtos, comisario Carlos Schmuck, explicó que “en uno de los allanamientos se secuestró más de 400 mil pesos en una bolsa, aparatos de telefonía celular que van a ser peritados. Además, se identificaron a tres personas que podrían tener relación directa con el hecho y también, se continúa trabajando con las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el asalto”, confirmó el funcionario policial.

El comisario aclaró que “si bien, las personas no fueron detenidas, se continúa con la investigación y con las filmaciones, se lograron reunir las características físicas y otros elementos, que apuntan a identificar correctamente a los sujetos, que estaban con cascos al momento del hecho”, dijo Schmuck.

Sujetos con antecedentes

Por otra parte, el jefe de la División Robos y Hurtos, sostuvo que “las personas identificadas tienen antecedentes judiciales y según se pudo establecer, tienen entre 28 y 33 años”, afirmó el comisario y agregó que “en los domicilios allanados, se localizaron otros elementos, directamente relacionados al robo en la estación de servicios, los cuales permiten avanzar en la investigación”, señaló.

El comisario Schmuck indicó que “se espera el análisis de los celulares secuestrados y otros elementos, como las cámaras de seguridad y, tras ser peritados por las áreas que corresponden, serán remitidos a la Fiscalía para que se disponga que otras medidas se dispondrán”, anticipó el funcionario policial.

A punta de pistola dos delincuentes se alzaron con una fuerte suma de dinero en la estación de servicios YPF del Acceso Norte de Paraná. La Policía cree que pudo haber habido un entregador, que facilitó la tarea de los ladrones que llegaron en moto y huyeron con la recaudación del fin de semana. Los asaltantes abordaron a los empleados, que se encontraban en el lugar a primera hora de este lunes, antes de las 8. Testimonios de trabajadores que dialogaron con personal policial, dan cuenta que los asaltantes, llevaban cascos puestos y también, tenían sus rostros cubiertos con barbijos, se indicó.

En los primeros pasos de la pesquisa, se pudo saber que los delincuentes habían estado desde más temprano en la estación de servicios, observando los movimientos de los empleados y, particularmente, de las rendiciones del dinero y del traslado de la recaudación. Toda la secuencia del asalto quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes no se pudieron identificar a los ladrones porque no solo llevaban cascos puestos sino también barbijos. Para los investigadores, no solo hubo un trabajo previo de vigilancia y logística para dar el golpe, sino que los delincuentes habrían tenido el dato preciso del momento en que un empleado iba a agarrar la recaudación de todo el fin de semana para llevarla al banco. Por esto, es que, también se indaga en el entorno de la empresa para saber si existió un entregador.