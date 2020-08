Rocamora: Foto del recuerdo de los inicios del minibasket

En el año 1969 el club Rocamora instaló por primera vez en la ciudad aros adaptados al minibasket y crea una escuela para niños de menores de 12 años, la cual surgió como una fuente inagotable de búsqueda y formación de talentos.

Foto: 1976 PREMINI

GABRIEL VUOTTO; FERNANDO DELORENZI, DIEGO NEYRA, PELLISIER MARIO, RIGADA ALEJANDRO, LEONARDO FRANCO, GUILLERMO DUNAT, CARLOS CERRUDO, SERGIO ROH, CERGNEUX RODOLFO, MAURO VAZÓN, EDUARDO GALOTTO, GUSTAVO BROGGI .

El minibasket comenzó a funcionar el 11 de abril de 1969. Las competencias se encontraban bastante reducidas debido a que no había otras instituciones que contaran con los elementos para la práctica de esta actividad.



Las primeras confrontaciones con equipos de otras ciudades se produjeron alrededor de 1972, y en el año 1973 llegó la visita Pinocho de Bs. As. En el año 1974 quedó conformada la Comisión Uruguayense de Minibasquet, donde Rocamora, junto a otras instituciones, pasó a la historia de esta categoría como institución fundadora.



En 1976 se organiza el primer encuentro provincial de minibasquet de clubes campeones, a los que le siguieron otros encuentros de premini que congregaban a distintos clubes de la provincia. Los niños eran alojados en casas de familia de los niños de la escuelita.



Desde 1976 el Tomás de Rocamora ha concurrido a los encuentros nacionales de minibásket realizados en Bs. As., lo que le dio a la institución la posibilidad de estrechar lazos de amistad con muchísimos clubes tanto de Bs. As. como de Córdoba, Rosario, San Nicolás, Corrientes, Sunchales, Mendoza, etc.



Además, en varias oportunidades se ganaron encuentros de clubes de mini y premini en distintos lugares de nuestra provincia.



Miles de niños han pasado por las escuelas de mini del Tomás de Rocamora, algunos hoy jugadores del club, otros tantos militando en otros de nuestra ciudad, de la provincia o en el exterior. Otros brillando en diferentes deportes. Y cómo no recordar al integrante de la selección nacional Leandro Palladino haciendo sus primeras armas en el mini de Rocamora, con una trayectoria basquetbolistica llena de triunfos.