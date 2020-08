Rocamora: Partida de un dirigente tras nuevos horizontes

Luis Pablo “Boina” De Marco es uno de esos dirigentes que no se ven pero siempre están. Por una decisión personal difícil, buscando nuevos rumbos llenos de éxitos, dejará la dirigencia activa en el Tomás de Rocamora, el club que lo vio nacer.



“El Club de mis amores y que me vio crecer”… a los veinte años se fue por circunstancias de estudio y trabajo, y justamente veinte años después volvió. Hace tres años volvió a la ciudad gracias a Guillermo Livore y Santiago Losada, se incorporó a la institución Roja trabajando el programa el Vestuario Rojo y también en el área de Marketing y Publicidad.



“Fueron estos años maravillosos. En el inicio realizando el programa “Desde El Vestuario Rojo” con un equipo de trabajo genial, la pasamos muy bien. Luego de no estar más en el programa me vinculé más cerca de la gestión de la Liga Argentina y en este último tramo más cerca del plantel de la temporada. Lo del Súper cuatro fue algo increíble. Me senti muy comodo, aprendí mucho en todo este tiempo y estoy agradecido por eso, por el lugar que me dieron, por el cariño y el amor, a todas esas personas que estuvieron y están vinculadas en el Club, pero sobre todo a Guri y Santy, quienes me dieron la posibilidad. Me voy siendo un agradecido por lo que aprendí y el lugar que me dieron, esto no es una despedida sino un hasta luego”.



“Boina”, una generación de dirigentes jóvenes, entendió lo anterior y lo nuevo, con nuevas ideas aplicándolo al desenvolvimiento “Millenium”.

