Rocamora y Parque comienzan la última burbuja de la Liga Argentina de básquet

En el último tramo de la Fase Regular, los estadios de Estudiantes de Olavarría y del Granate cobijarán la adrenalina desde hoy. Rocamora y Parque Sur serán protagonistas en Lanús. El Rojo arranca a las 14 con Villa Mitre y los Sureños a las 16.30 ante Del Progreso.

La Liga Argentina se sumerge en la recta decisiva de la Fase Regular y el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) delineó las últimas burbujas de la Conferencia Sur.

En esta ocasión, Lanús y Olavarría se erigirán en las sedes que albergarán la acción, en el Antonio Rotili y el Parque Guerrero, respectivamente. En el caso del Granate significará la quinta burbuja que organizará en su casa, mientras que para el Bataraz será la primera.

A partir de la diagramación de este cronograma, siete equipos saltarán al parquet de Lanús, a partir de hoy lunes 21 hasta el domingo 27: Villa Mitre, Parque Sur, Rocamora, Del Progreso, Estudiantes de Concordia, Deportivo Viedma y Atenas de Patagones.

Rocamora además de los cuatro partidos diagramados en la burbuja, jugará el sábado un partido pendiente ante Viedma. Debutarán esta tarde a las 14 ante Villa Mitre abriendo la burbuja, en tanto que Parque Sur jugará a turno seguido ante Del Progreso. Los uruguayenses tienen todo listo para cerrar esta fase regular atípica que los encuentra con no muy buenos números: 8 ganados y 12 perdidos para Rocamora y 7-13 en el caso de Parque Sur. Otro dato a tener en cuenta es que en esta burbuja los uruguayenses enfrentarán a los dos equipos más fuertes y que lideran la zona: Viedma y Villa Mitre.

Viaja Rocamora

Este lunes bien temprano el plantel de Tomás de Rocamora emprenderá viaje para iniciar su participación en la última burbuja de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y donde el primer rival será Villa Mitre de Bahía Blanca, a partir de las 14. El Rojo cerró su preparación el día sábado y tendrá por delante una dura semana en la que disputará un total de cinco encuentros en cancha del Club Atlético Lanús.

Está previsto que la delegación parta a las 7 en micro de Pacha Tour y con una delegación de 10 jugadores que será la misma de los últimos encuentros ya que, afortunadamente, no hay lesionados en el plantel que comanda Juan Manuel Varas.

Los jugadores realizaron un arduo último entrenamiento desde media mañana del sábado y que finalizó cerca de las 12. Tras el mismo el técnico y sus asistentes, Gonzalo Rodríguez Costoza y Laura González, se reunieron con los jugadores en el centro de la cancha para hablar de lo que será esta seguidilla de encuentros que iniciará este lunes y finalizará el sábado 26 con el juego pendiente ante Deportivo Viedma.

La charla finalizó con el clásico grito de “Un, dos, tres… Rojo” y luego los jugadores quedaron licenciados no sin antes recibir las ya clásicas recomendaciones de cuidados por el tema de la pandemia. Los que viajarán, son: Juan Martín Bello, Martín Pascal, Justo Catalín, Juan Francisco Cognigni, Galo Impini, Rodrigo Gerhardt, Horacio Rigada, Tomás Verbauwede, Guillermo Romero y el Juvenil Gonzalo Tamaño.

Los partidos de la burbuja

Lunes 21/6

14:00 – Villa Mitre vs. Rocamora

16:30 – Parque Sur vs. Del Progreso

19:00 – Estudiantes (C) vs. D. Viedma

Martes 22/6

14:00 – Rocamora vs. Atenas

16:30 – Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 – Parque Sur vs. D. Viedma

Jueves 24/6

14:00 – Rocamora vs. D. Viedma

16:30 – Atenas vs. Estudiantes (C)

19:00 – Parque Sur vs. Villa Mitre

Viernes 25/6

14:00 – Del Progreso vs. Rocamora

16:30 – Atenas vs. Parque Sur

19:00 – Villa Mitre vs. Estudiantes (C)

Domingo 27/6

11:00 – Del Progreso vs. Villa Mitre