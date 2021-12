Rogelio Frigerio juró como diputado nacional y participa del debate por el Presupuesto 2022

El exministro del Interior, Rogelio Frigerio, juró este jueves como diputado nacional por Entre Ríos luego de no poder hacerlo la semana pasada tras haber contraído Covid-19. Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió que el legislador se retirara del recinto porque todavía no había prestado juramento.

Al inicio de la sesión especial, Frigerio se encontraba en el recinto junto a los diputados Cristian Ritondo y Mario Negri. No obstante, al no haber prestado juramento la semana pasada en la sesión preparatoria por haber dado positivo de Covid-19, no podía aún ocupar su banca.

Al advertir la situación, Massa le pidió que se retirara del recinto junto a los otros nueve diputados que también aguardaban prestar juramento.

Tras ello, se dio inicio al debate del proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año, iniciativa que este miércoles obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y que contempla un incremento del 70 por ciento en los subsidios para el transporte público de pasajeros para las provincias.

Vale mencionar que Frigerio juró como diputado “para defender, cuidar y trabajar por los intereses y sueños de cada uno de los entrerrianos”.