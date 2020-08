Ronald Koeman: “Es el momento de aceptar dirigir al Barcelona”

El entrenador del seleccionado neerlandés, Ronald Koeman, admitió ayer que “es el momento de dirigir al Barcelona”, en un avance a su inminente llegada al club catalán que tiene como emblema al astro argentino Lionel Messi.

“Es el momento de aceptar dirigir al Barcelona”, expresó Koeman en un breve diálogo con los medios de prensa y luego de haberse reunido con Oscar Grau, un emisario que envió el Barcelona a Amsterdam, para comenzar a analizar con la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) una rescisión del contrato que lo vincula con el seleccionado, según publicó hoy el diario deportivo catalán Sport.

Koeman, de 57 años y ex jugador del Barcelona, es el gran candidato a sustituir a Enrique “Quique” Setién, quien fue despedido el domingo último como una de las consecuencias de la histórica goleada ante el Bayern Munich (8-2) en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Me gustaría dirigir al Barcelona, pero no tengo nada definitivo, no firmé todavía”, añadió el holandés.

Koeman tiene contrato con la KNVB con una cláusula de salida en el caso de recibir una oferta del Barcelona que regía hasta la Eurocopa 2020, torneo que fue pospuesto para 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus y ese será un punto a tratar entre la federación neerlandesa y los directivos del club catalán.