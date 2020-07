Rosario: Alertan suba “considerable” de casos sin cuarentena

Un análisis sobre la propagación del coronavirus en la ciudad de Rosario, efectuado por el Conicet en base a proyecciones obtenidas mediante un modelo que copia la dinámica del virus, advierte que “es muy probable que los casos diarios crezcan notablemente en pocos días” si se mantiene el actual factor de reproducción de contagios.

El trabajo analiza diferentes escenarios en función de los datos de contagio de coronavirus en la principal ciudad santafesina, en la que se estableció esta semana la existencia de circulación comunitaria del virus, y plantea que para mantener la actual situación -un promedio de 20 casos en la última semana-, es necesario una cuarentena estricta.



“El informe es totalmente cualitativo y dirigido a las autoridades, tratando de dar herramientas para la toma de decisiones: yo no digo en ningún momento hay que hacer una cuarentena, no me corresponde y entran en juego consideraciones políticas y económicas”, aclaró a Télam uno de los investigadores.



De todos modos, sostuvo que de acuerdo con el modelo empleado y la experiencia recogida en todo el mundo, si se adoptara una medida estricta de aislamiento debería “hacerse ya” para que sus efectos fueran favorables.



El estudio fue realizado por el doctor en Ingeniería Ernesto Kofman, del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (Cifasis-Conicet, de la Universidad Nacional de Rosario) y el Instituto de Ciencias de la Computación (ICC-Conicet) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), por el que participó Rodrigo Castro.



El modelo utilizado, el Seird, “es una variante de un modelo clásico que busca copiar la dinámica dl virus”, dijo Kofman, para explicar que “usa como base el factor R, que consiste en a cuántas personas contagia una persona que está contagiada”.



Así, el “valor obtenido para R que explica el crecimiento de casos en los últimos días es al menos de 2, lo que implica que cada infectado está contagiando al menos a 2 personas”.



“De persistir este valor de R, el crecimiento de casos diarios será muy grande”, afirma el estudio, que fue entregado al municipio de Rosario y el Gobierno de Santa Fe.