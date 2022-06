Rosario Central y Lanús empataron en el debut

Rosario Central y Lanús igualaron sin goles en un partido con pocas emociones por ambos lados, en lo que fue la fecha 1 de la Liga Profesional 2022 en el Gigante de Arroyito. En la primera mitad, los del sur del Gran Buenos Aires contaron con las chances más peligrosas. Mientras que en la segunda parte, los de Rosario intentaron más pese a tener un futbolista menos por la expulsión de Marcelo Benítez.

El comienzo del primer tiempo fue muy prometedor, sobre todo por las claras ocasiones que tuvo el Granate, que por no estar fino a la hora de definir no pudo romper con el cero. La primera situación la tuvo Lucas Varaldo que, tras gambetear de gran forma a Gaspar Servio, estrelló su remate en el palo. Pero no fue la única nítida para la visita, ya que aprovechó la desconcentración por el lateral izquierdo del conjunto canalla y por intermedio de Ángel González contó con otra oportunidad, pero el futbolista no pudo con el arquero local.

Con el correr de los minutos, el encuentro fue entrando en una meseta y recién sobre el final el equipo rosarino se acercó al arco rival con una herramienta constante como los centros de Lautaro Blanco. Y a los 44 minutos, de la mano de Walter Montoya, que definió por arriba del travesaño, casi destraba el resultado.