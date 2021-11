Rosario del Tala recibe en Entrerriano Masculino U13

Este fin de semana se llevará adelante el Campeonato Entrerriano Masculino de Selecciones U13 Masculino en la ciudad de Rosario del Tala con la participación de seis representativos asociativos.



El certamen, organizado por la Asociación Regional Pancho Ramírez (ARBPR) y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), se jugará en la cancha del Club Atlético Tala y el Centro Sportivo Peñarol.

COMPOSICIÓN DE LAS ZONAS

ZONA A: PARANÁ – GUALEGUAYCHU – S. ELENA

ZONA B: URUGUAY – CONCORDIA – VILLAGUAY

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS

PRIMERA RONDA – Sábado 27

Cancha Atl. Tala – Zona B Cancha Peñarol – Zona A

14.30: Uruguay vs Villaguay 14.30: Paraná vs Gualeguaychú

17:30: Villaguay vs Concordia 17.30: Gualeguaychú vs Santa Elena

20.30: Uruguay vs Concordia 20.30: Paraná vs Santa Elena

SEMIFINALES –

Domingo 28: Cancha Atl. Tala, 10.30: 1º Zona B vs 2º Zona A. Cancha Peñarol: 10.30: 1º Zona A vs 2do Zona B.

3º y 4º Puesto: Cancha Atl. Tala – 15.30 hs.

FINAL: Cancha Atl. Tala – 17.30 hs